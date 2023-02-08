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允能捐1億　張麗善宣布青年創業補助申請起跑最高200萬

▲2023雲林青年創業補助金申請開跑　縣長張麗善鼓勵青年踴躍申請。（圖／允能風電）

▲2023雲林青年創業補助金申請開跑　縣長張麗善鼓勵青年踴躍申請。（圖／允能風電，下同）

記者陳弘修／台北報導

允能風力發電公司捐助1億元與雲林縣政府共同發起《雲林縣政府青年創業補助金計畫》，為台灣第一個由離岸風電開發商投入地方青年就業發展的計畫。雲林縣長張麗善8日表示，雲林青年創業補助金自去年實施後獲得熱烈迴響與肯定，迄今已成功幫助11位青年留鄉深耕，而今年的計畫也已經開始開放申請，針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助新台幣30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金，補助歡迎所有雲林青年踴躍參與。 

允能風電自2016年起在雲林外海８公里的位置規劃設置雲林離岸風場，這些年持續與雲林沿海社區合作、深化在地連結，同時也看到近年來雲林縣人口老化問題加劇，逐漸衍生許多社區長照問題，因此，允能風電自2022年起，協助雲林縣政府成立《雲林縣政府青年創業補助金計畫》，去年補助金額達近360萬元，提供11位雲林青年返鄉創業最重要的資金補助，並輔以縣府多元的青年創業資源，成為在地青年實踐創業夢的最佳夥伴。
 
對於《雲林縣政府青年創業補助金計畫》開辦後獲得熱烈迴響，雲林縣長張麗善8日在112年度雲林縣青年創業補助金宣傳記者會上表示，感謝允能風力大力支持與贊助雲林青年創業基金1億元，陪伴青年朋友走過創業維艱時刻。她強調，雲林縣的青年創業補助金不是貸款，能夠提供青年朋友更實質的創業協助，去年實施後獲得熱烈迴響與肯定，已成功幫助11位青年在農業、甜點、文化、傳統美食、運動產業等領域實踐夢想。未來縣府會持續與產學合作，讓青年可以留在家鄉創業，結婚生子、照顧長輩，享受天倫之樂。

張麗善指出，雲林縣青年創業補助金係針對20歲至40歲在雲林縣設籍及創業的青年，提供最高補助新台幣30萬元「微創型」及最高補助新台幣200萬元「專案型」的創業資金補助，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等；縣府同時也跟雲科大、虎科大及環科大等三所大學合作，依照青年創業的需求給予協助，減少青年創業路上的阻礙，陪伴青年創業加速前進。 

▲2023雲林青年創業補助金申請開跑　縣長張麗善鼓勵青年踴躍申請。（圖／允能風電）

允能風電董事長王雲怡表示，允能風電在雲林深耕多年，很感謝縣府願意攜手透過這項別具意義的計畫，去年申請補助金的創業團隊包含了創意料理、法式甜點、藝術工作坊以及健身房經營等與日常生活息息相關的創業提案，讓大家看到補助金計畫在幫助更多青年實現創業夢的同時，也為雲林在地居民營造更多元、豐富的居住環境，是一個令人振奮的開始！允能相信這個計畫會慢慢發酵、期待今年能收到更多雲林青年的創意提案，並活絡雲林地方發展，促進在地社區共榮共好。
 
在今天的記者會上，去年參與補助金計畫的11位創業家也親自現身說明，分享補助金計畫的支持如何幫助他們加速創業歷程、突破困境，也感謝縣府與允能風電透過此計畫提供在地青年創業家實質的協助與輔導，為雲林打造更友善的創業環境，這樣的成果不僅展現雲林產業走向多元發展的潛力，更是在地政府、社區居民與企業三方共榮的好例子。

雲林縣勞動暨青年事務發展處表示，縣府接下來將規劃3場青創補助金巡迴說明會(2月9日斗南場、2月16日西螺場、2月23日北港場)，會中除詳細說明申請條件外，更安排計畫書撰寫教學，以「保母式陪跑」由專人輔導創業青年前進，讓青年在創業的路上不孤單。另為擴大服務可及性與近便性，也設立了青年創業補助金諮詢專線「05-5345080(我想是雲林幫您）」，便於民眾進行諮詢與瞭解申請方式。

勞青處表示，112年度雲林縣青年創業補助金申請文件可至「雲青有GO站」-「最新消息」專區下載。各項創業相關資源與資訊，關鍵字搜尋「雲青有GO站」(網址：https://youthdevelopment.yunlin.gov.tw/Web/index.jsp)，不論是報名說明會或創業知能課程，或是需要精英業師進行創業輔導，都可以透過網站找到相對應資源。

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