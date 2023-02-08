陸女應徵助理「被問是否單身」　老闆被檢舉竟嗆：會提告！

▲公司詢問應徵者是否單身。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞一名女子近日應徵助理職位，沒想到被公司詢問是否單身，感到非常奇怪，因此舉報了該公司，導致該公司從求職網站上被下架。對此，該公司的老闆表示，正規公司要求單身很正常，因為沒家庭顧慮會更投入工作，事件已對公司造成影響，他們會對舉報者提告。

根據陸媒報導，女子表示，找工作時，HR問她身高、體重，她因為面試過櫃檯的工作，所以覺得沒問題，但對方又問她是否單身，就覺得很納悶。

從對話截圖中可以看到，女子詢問對方「找工作和這個有關係？」對方回應「是的，做我助理比較辛苦，我這只要單身的，所以我會問，這樣省彼此時間。」女子又問「辛苦和單身有關連嗎？」對方回應「因為辛苦，所以我希望我助理是可以全心身投入工作的，如果不是單身，就肯定做不到啊，這樣明白不？」

女子指出，她是第一次遇見這種事，感覺很奇怪、很離譜，之後就舉報了該公司，目前公司已經被從求職網站上下架。

對此，該公司老闆陳女士回應，正規公司要求單身很正常，沒有家庭顧慮會更投入工作。陳女士更說，並沒有構成騷擾，此事已對公司造成影響，會對舉報者提告。

事件引起大量網友關注，多數人都難以認同該公司的行為，「難怪中國人口負增長，這種公司、老闆都出了一份力。」「中國都沒人要生孩子了，這些老闆還這麼正大光明搞就業歧視，國家都不管嗎？」「中國的勞工太可憐了，結不結婚、生不生孩子都要看老闆臉色，跟奴隸有啥兩樣？」