土耳其強震「逾9600人死亡」！　全球7.9萬救難人員與時間賽跑

▲ 土耳其卡拉曼馬拉斯建築物倒塌，民眾坐在一片瓦礫堆前生火取暖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

規模7.8的世紀強震重創土耳其和敘利亞，死亡人數已突破9600人，恐怕仍會持續攀升。多達近8萬名來自全球各地的救難人員參與土耳其境內救援行動，但隨著嚴寒天氣惡化，救援難度也愈來愈高，必須與時間賽跑。

最新統計顯示，6日凌晨的7.8強震和一連串餘震至今造成土耳其7108人死亡、4萬910人受傷；敘利亞2530死、4654傷，兩國合計共9638死、4萬5564傷。

根據土耳其災害管理部門，目前有逾7.9萬人參與土耳其救援行動，包括來自全球各地的救難人員。台灣派出的第一批救難隊共40人，已經挺進災區，第二批90人稍早也已降落伊斯坦堡機場。

但專家警告，由於天氣嚴寒，加上濕冷的天氣系統正向當地移動，使氣溫驟降至零下，救援工作恐怕越來越困難，受困者身體狀況也令人擔心。

人道救援組織樂施會（Oxfam）土耳其發言人沃斯（John Vause）向CNN表示，寒冷天氣和時間的流逝都會影響救援工作，且部分地區民眾仍試圖徒手挖掘，救難隊員也無法挺進所有地區，「這極度、極度困難，我們在與時間賽跑。」