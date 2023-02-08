土耳其徵收20多年「地震稅」逾1400億台幣　災民怒炸：錢都花到哪

▲土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）在6日強震中受災相當嚴重。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其與敘利亞接壤省份6日發生7.8強震，隨著災難發生已過50多個小時，許多心急如焚想找到失蹤親人的家屬對當局的不滿情緒也在升高。土耳其1999年大地震後，政府徵收了長達20多年的「地震稅」，估計已累積超過1400億台幣，如今有災民憤怒表示，「錢都花到哪去了？」

據BBC報導指出，每當土耳其發生地震災難，這項被政府稱為「特殊通信稅」（special communication tax）的問題就會再次被提出來，但政府卻從未公開解釋過這筆稅收是怎麼花掉的。

法新社報導解釋，土耳其1999年發生一場大地震，摧毀了西北部的大部分地區，造成1萬7400人死亡，政府在災後開始徵收「地震稅」，這些原本應該被用在預防災害與改善緊急服務的政府收入，如今估計已累計多達880億土耳其里拉（約新台幣1408億元）。

▲為了避免爆炸，輸氣管線已經關閉，汽油取得困難。加濟安泰普省居民目前只能暫時生火取暖。（圖／路透）

鄰近這次7.8強震震央的加濟安泰普（Gaziantep）受災嚴重，當地居民卻表示，災後12小時內並沒有救援隊抵達現場，家屬和當地警方被迫徒手搬開瓦礫碎片，直到晚上才有救難人員投入搶救，不過他們僅工作了幾小時就開始休息了。61歲居民德尼茲（Celal Deniz）說，「隔天上午，人們開始造反，警方不得不介入。」

德尼茲接受法新社訪問時，他和親戚們在距離倒塌建築物不遠處生火取暖，而他的兄弟手足和侄子仍未脫困，讓他不禁想問，「我們從1999年開始徵收的稅款都到哪裡去了？」加濟安泰普餘震不斷，沒有暖氣、天然氣，唯一一家營業的麵包店外排起長隊，一名匿名受訪的婦女表示，她的阿姨仍被埋在瓦礫堆中，「我們現在只能等著迎接屍體。」