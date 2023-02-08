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看準「死Gay」話題！電影《鬼家人》推漫畫版前傳　揭開變鬼前身世

▲▼beanfun!漫畫星取得《鬼家人》電影IP授權，將推出漫畫版前傳《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》。（圖左／beanfun!漫畫星提供；圖右／金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》將推出漫畫版前傳，描述主角之一毛邦羽在變成鬼之間的故事。（圖左／beanfun!漫畫星提供；圖右／金盞花大影業提供）

記者林育綾／綜合報導

程偉豪最新執導作品《關於我和鬼變成家人的那件事》將於本周五（2/10）上映，預告片「叫死Gay還是叫老公？」讓許光漢、林柏宏飾演超直男與死掉的Gay男男組合，未上映就引發話題；而beanfun!漫畫星看準票房商機，今（8）日宣布取得IP授權，推出首部原創電影改編漫畫前傳《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》，預計6話在2/28上線。

▲▼《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏、許光漢、王淨。（圖／金盞花大影業提供）

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▲電影《關於我和鬼變成家人的那件事》未上映引發話題，許光漢、林柏宏飾演「超直男」與「死掉的Gay」男男組合。（圖／金盞花大影業提供）

《關於我和鬼變成家人的那件事》集結億萬票房導演程偉豪、演員許光漢、林柏宏、王淨等陣容，以傳統冥婚習俗結合警察辦案劇情，圍繞一段荒謬絕倫的人鬼情誼，在上映前就引發熱烈討論。

看好電影話題熱度，「beanfun!漫畫星」積極取得金盞花大影業與伯樂影業的IP授權，開創全新故事軸線，邀請第13屆金漫獎年度漫畫獎得主狼七操刀，推出首部電影改編原創漫畫《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》。

▲▼beanfun!漫畫星取得《鬼家人》電影IP授權，將推出漫畫版前傳《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》。（圖／beanfun!漫畫星提供）

▲今日釋出漫畫版毛邦羽人物設定圖，在漫畫前傳還能看見他變成鬼之前的故事。（圖／beanfun!漫畫星提供）

▲▼beanfun!漫畫星取得《鬼家人》電影IP授權，將推出漫畫版前傳《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》。（圖／beanfun!漫畫星提供）

▲漫畫版吳明翰人物設定圖，是一位恐同的超級直男警察。（圖／beanfun!漫畫星提供）

狼七的作品以青少年熱血、生活寫實為主要風格，擅長描繪人物豐沛情感，這次作品以毛邦羽生前故事為核心，讓粉絲了解電影中沒演的深厚祖孫情，還有未能表露性取向，卻又渴望親密伴侶的內心世界。

透過漫畫，不僅能一探男閨蜜如何調教毛邦羽，放膽撩男人的青澀同志新手爆笑成長史；還能串起跟「準老公」吳明翰早已註定的姻緣線。

beanfun!漫畫星更在今日釋出漫畫版毛邦羽、吳明翰人物設定圖，讓粉絲一睹2D版電影主角。《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》共6話，預計2/28上線。而即日起至2/14，凡於beanfun!漫畫星收藏漫畫，就有機會抽中情人節禮物「雙人電影票」，2/28前完成指定任務還能抽電影周邊。

▼漫畫版前傳《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》將於2/28上線。（圖／beanfun!漫畫星提供）

▲▼beanfun!漫畫星取得《鬼家人》電影IP授權，將推出漫畫版前傳《關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前》。（圖／beanfun!漫畫星提供）

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