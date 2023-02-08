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清大EMBA老董性騷男童　他想查出誰敗壞校譽竟挨告

▲▼ 清華大學。（圖／清華大學提供）

▲清華大學傳出就讀EMBA的董事長涉嫌性騷擾同學的兒子。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾就讀清大EMBA的楊姓男子，名列「清華百人會」，因為在班級出國旅遊時，觸摸女同學的8歲兒子生殖器，返台後挨告性騷擾，楊男被法院判賠償10元，案經媒體報導後，清大1名鄭姓職員翻查百人會名冊，找到許多楊姓男子，上網列名詢問有人知道是誰敗壞校譽，結果被楊姓男子提告妨害名譽，台北地檢署調查後，認為鄭男主觀上並無犯意，8日處分不起訴。

年約70歲的楊姓男子自己開公司擔任董事長，2018年跟著清大EMBA同學們，一起到義大利遊玩，其中1名女同學帶著丈夫和兒子同行，沒想到楊男趁隙摸了兒子的生殖器一把，女同學和丈夫返台後提告性騷擾，校方也立案調查，不過刑事部分，新竹地檢署以罪嫌不足處分不起訴，女同學另代兒子提起民事訴訟求償10元，新竹地院2020年判准賠償。

此外，和女同學鬧翻楊男還在LINE群發文，指女同學在義大利時「穿著裙子坐在沙發，張開雙腿，將右大腿放在她右邊某男人的大腿上，任其撫摸大腿及腳底，這種姿勢表情好像極為舒服，眾人已看不下去了，我的媽呀！說她一下媽咪已不得了，這種姿勢表情任人撫摸一點生氣也沒有。恐怖！」被起訴誹謗罪，一審遭判拘役10天，得易科罰金，上訴高院後，因法官查出雙方已經達成和解，改判公訴不受理。

而當時媒體報導楊男性騷擾男童案的時候，提到楊男是「清華百人會」成員之一，1名在清大相關單位工作的鄭姓男子因此翻查百人會名錄，上網列出一堆楊姓男子姓名，詢問有沒有人知道涉案的是哪一個楊男，因此被楊男提告妨害名譽。

鄭男挨告後解釋，因為覺得新聞報導內容會影響校譽，所以好奇到底是誰做了不該做的事情，台北地檢署檢察官調查認為，鄭男確實有翻閱名錄查證，且是出於好奇而列出許多楊姓男子名字，主觀上並無犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴鄭男。

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