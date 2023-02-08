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打4顆蛋「出現10個蛋黃」！幸運男樂壞跑去買樂透　結果曝光

運氣全用了！4個蛋「出現10蛋黃」　英國男子樂壞跑去買樂透…直接槓龜

▲ 英國一名男子打4顆雞蛋結果出現10個蛋黃。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

一般而言，民眾在敲開雞蛋後看到雙蛋黃的機率已經夠低了，英國日前傳出有人不僅連開3顆雙蛋黃雞蛋，最後甚至還敲開一顆有4蛋黃的雞蛋。後來這位幸運兒還特別跑去買張彩券，但理所當然的是沒有中獎的。

根據《每日郵報》報導指出，英國26歲男子圖利（Chris Tulley）一日早上在家中準備早餐時，照慣例的拿出一顆雞蛋敲在鍋子內，沒想到這竟然是1顆罕見的雙蛋黃雞蛋。而之後圖利又再次敲了2顆雞蛋，竟然都是雙蛋黃雞蛋。

正當圖利還呈現訝異狀態時，他拿起第4顆雞蛋敲入鍋中，沒想到這次不是雙蛋黃了，而是有4個蛋黃，這變得鍋子內雖然有4個雞蛋，但是卻出現整整10個蛋黃。

面對如此奇特事件的圖利，突然覺得可能是正在被幸運之神眷顧，於是就出門去買了1張彩票，但理所當然的，這張彩票並沒有中得任何獎項。但為了避免幸運之神可能只是「稍微繞路」，圖利還是決定多買一些彩票，以防自己可能真的錯失得獎時機。

報導中也引述了英國雞蛋訊息服務中心的資料，指稱每1000顆雞蛋中，就有一顆雞蛋是雙蛋黃，而圖利所打出來的4蛋黃雞蛋，機率則是 110 億分之一。

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