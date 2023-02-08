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游淑慧嘆「隋棠案例」選服常遇到　揭「這幾種」奇葩鄰居

▲▼游淑慧自曝已好幾個月沒繳房租。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

藝人隋棠被樓下鄰居控惡鄰居，放任小孩吵鬧，引發各界討論。台北市議員游淑慧8日也在臉書指出，其實隋棠的案例在選民服務中常常遇到，但由於常常是私權問題，或者是鄰居相處的糾紛，而且兩造說法常常南轅北轍，因此公權力可以協助的範圍很少，她也分享了自己遇過的一些奇葩案例。

游淑慧以「千金難買好鄰居」為題發文指出，其實隋棠的案例在選服中常常遇到，但由於常常是私權問題，或者是鄰居相處的糾紛，而且兩造說法常常南轅北轍，因此公權力可以協助的範圍很少，自己常常只能和陳情人一起大嘆三聲無奈。

游淑慧也分享，但實務上，有部份真的屬奇葩怪鄰，用的怪招多不勝數。她舉例，有利用頻繁的檢舉對付一樓的商家；有利用管委會的力量，要脅新住戶；還有因為停車糾紛而利用震樓神器對付樓上，她大嘆，形態花樣多不勝數，而更慘的是這些個別怪鄰，管委會沒辦法處理、市政府各局處也找不到法條能限制，她提到，自己還有一個選民，後來受不了賣屋搬家。

游淑慧提到，除了怪鄰外，還有所謂惡鄰，她舉例，自己比較常處理到的惡鄰糾紛有幾種，夜間擾人清夢的噪音製造者；髒亂不堪房子堆滿垃圾者；佔用公共空間堆置雜物者；天天抱怨、批評指責鄰居者。她最後無奈表示，「遠親不如近鄰」，隋棠與鄰居糾紛誰對誰錯非本文探討。

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