攀岩一半「手扶石塊突崩裂」　他無聲墜下183公尺當場身亡

▲23歲登山客傑克上攀時，手扶的岩塊突然崩裂，當場墜下身亡。（圖／翻攝自Facebook／Ogwen Valley Mountain Rescue Organisation）

記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯發生悲劇意外，23歲的傑克（Jack Carne）與2名友人攀登格里賓山脊（Gribin ridge）時，手扶岩塊往上爬，未料石頭竟突然崩裂，他甚至還來不及呼救，便墜落600英尺（約183公尺），當場身亡。

綜合外媒報導，傑克和友人4日前往史諾多尼亞國家公園（Snowdonia National Park），原本預計登頂後野地紮營，未料下午5時發生意外。

奧格文谷山地救援組織（OVMRO）主席洛伊德（Chris Lloyd）轉述，2名友人發現傑克「消失在下方雲層中」，為了查看而往回爬了好一段距離，「他們呼叫他的名字，但沒有反應」，因此很快意識到事態嚴重性，立即通報當局。

▲搜救組織當晚就尋獲傑克遺體。（圖／翻攝自Facebook／Ogwen Valley Mountain Rescue Organisation）

搜救組織派出12名人員趕抵現場，當晚9時過後不久尋獲傑克，但已無生命跡象。由於當時多雲，地面大面積結冰，且不定期發生落石，因此直至隔日上午天氣好轉，才得以使用擔架把遺體運回去，途中陡下300公尺，沿路遍布石頭，最後終於交給海岸警衛隊，由直升機送至殯儀館。

洛伊德表示，這3個年輕人一起爬過很多山，裝備齊全且充足，而格里賓山脊雖然很受歡迎，也是相對輕鬆的路線，但通往山頂的路上「有很多鬆動的石頭，這是毫無疑問的。那裡也有很漂亮的冰層，卻非常地薄。你無法真正分辨那是不是潮濕的石頭，很容易因此陷入困境。」他直言「這是一場悲劇意外，非常非常不幸。這小子沒有做錯任何事情，他手中的石頭就這樣掉了，太令人傷心了。」