驚悚空拍畫面曝光　土耳其強震後「大樓粉碎變形」分層散落街上

記者吳美依／綜合報導

土耳其6日發生世紀強震，迄今已逾7900人罹難、近4萬人受傷，隨著搜救工作持續，傷亡恐怕持續攀升。《路透社》釋出無人機7日捕捉畫面，只見重災區哈泰省（Hatay）淪為一片廢墟，醫院、學校、公寓等多棟高樓粉碎解體，其殘骸散落街道上，僅能依稀看出原本個別樓層的模樣。

▲土耳其哈泰省（Hatay）遭到地震重創。（圖／路透）



哈泰省瀕臨地中海，與敘利亞西北部接壤，是這次強震受創最嚴重的地區之一。土耳其內政部表示，該省收容超過40萬名敘利亞人，大多來自該國持續近12年的內戰。

根據空拍畫面，哈泰省四處都是被摧毀與崩塌的建築物，倖存民眾及搜救隊員在瓦礫堆上行走，住家及店家全被夷為平地，首府安塔基亞（Antakya）更有一棟10層大樓直接倒塌在街道上。

Rescuers struggled to dig people out of the rubble of collapsed buildings in a 'race against time' as the death toll from an earthquake across a wide area of Turkey and Syria passed 5,000.



The 7.8 magnitude quake was the deadliest in Turkey since 1999 https://t.co/DfUltmOjAW pic.twitter.com/rdVc06fhfA — Reuters (@Reuters) February 7, 2023

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）宣布10個省分劃為災區，並進入為期3個月緊急狀態。儘管當局佈署超過1.2萬名搜救人員及9000名士兵救災，另有逾70國家派遣搜救隊提供援助，但這場災難規模之大令人生畏。

▲搜救人員忍受低溫及資源匱乏，與時間賽跑。（圖／路透）



土耳其近6000棟建築物被毀，光是哈泰省就有超過1200棟。災區民眾批評政府行動遲緩且救災量能不足，他們憤怒又絕望地攔截搜救隊車輛，懇求借到鏟子、安全帽、繩索等任何工具，卻都是徒勞無功，只好徒手搬運瓦礫，試圖拯救受困親友。

與此同時，搜救行動飽受阻撓，多地道路被摧毀，加上天氣惡劣，人員也缺乏資源、設備及重型器械，他們難以深入災區，一些地方甚至連燃料及電力都沒有，只能盡力忍耐低溫環境，並與時間賽跑。

根據最新統計，土耳其6234死、3萬7011人受傷，敘利亞2530死、4654傷，兩國合計共8764死、4萬1665傷。