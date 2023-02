驚悚空拍畫面曝光　土耳其強震後「大樓粉碎變形」分層散落街上

記者吳美依/綜合報導

土耳其6日發生世紀強震,迄今已逾7900人罹難、近4萬人受傷,隨著搜救工作持續,傷亡恐怕持續攀升。《路透社》釋出無人機7日捕捉畫面,只見重災區哈泰省(Hatay)淪為一片廢墟,醫院、學校、公寓等多棟高樓粉碎解體,其殘骸散落街道上,僅能依稀看出原本個別樓層的模樣。

▲土耳其哈泰省(Hatay)遭到地震重創。(圖/路透)



哈泰省瀕臨地中海,與敘利亞西北部接壤,是這次強震受創最嚴重的地區之一。土耳其內政部表示,該省收容超過40萬名敘利亞人,大多來自該國持續近12年的內戰。

根據空拍畫面,哈泰省四處都是被摧毀與崩塌的建築物,倖存民眾及搜救隊員在瓦礫堆上行走,住家及店家全被夷為平地,首府安塔基亞(Antakya)更有一棟10層大樓直接倒塌在街道上。

Rescuers struggled to dig people out of the rubble of collapsed buildings in a 'race against time' as the death toll from an earthquake across a wide area of Turkey and Syria passed 5,000.



The 7.8 magnitude quake was the deadliest in Turkey since 1999 https://t.co/DfUltmOjAW pic.twitter.com/rdVc06fhfA