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前白宮官員籲美台洽簽貿協　降低對中供應鏈依賴

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲ 前白宮經濟官員威廉斯7日表示，若想降低對中國供應鏈依賴，拜登政府應與區域國家洽簽更多貿易協定，其中又以台灣為首選。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

前白宮經濟官員威廉斯今天表示，若想降低對中國供應鏈依賴，提升與印太區域連結，拜登政府應與區域國家洽簽更多貿易協定，其中又以台灣為首選。

在中國偵察氣球升高美中關係緊張之際，眾議院金融服務委員會今天上午召開聽證會，邀請威廉斯（Clete Willems）等多位美國前官員就如何對抗中國經濟威脅提出意見。

威廉斯曾在美國前總統川普時代擔任白宮國家經濟委員會（NEC）副主席，負責與中國、歐盟等外國政府協商；在那之前，他曾在美國貿易代表署（USTR）擔任貿易談判官員及世界貿易組織（WTO）訴訟人。

面對多位議員關切美國該如何因應中國經濟威脅，尤其是面對後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代供應鏈重組的需求，威廉斯認為，美國應與他國簽署更多貿易協定，特別是與印太區域國家。

威廉斯表示，若希望美企能離開中國，美國必須提供正面激勵及替代市場，讓企業能更容易把供應鏈與這些國家連結。他說：「我希望看到更多貿易協定，特別是在印太，而台灣是我心目中首選。」

除此之外，威廉斯也建議拜登政府，應重新協商跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP），試著修復並讓協定對美國更有利。

韓裔共和黨籍眾議員、本屆國會擔任眾院外委會印太小組主席的金映玉（Young Kim）上個月與民主黨籍眾議員葛林（Al Green）共同提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），呼籲美國政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

金映玉在聽證會上詢問威廉斯，是否認為納入台灣能強化IMF及其他國際組織。雖礙於時間限制只能簡短回答，威廉斯強調自己強力為「不歧視台灣法案」背書。

今天聽證會前，眾議院金融服務委員會副主席希爾（French Hill）重新提出「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act），法案要求美方若中國入侵台灣，須公開中國高階官員資產內容，並限制美國金融機構與遭點名官員及其直系親屬進行重大往來。

希爾同時重新提出「確保美國緊急情況疫苗法案」（Securing America’s Vaccines for Emergencies Act，簡稱拯救法案），盼確保美國醫療供應鏈能多元化；他也再次提出「21世紀美元法案」（21st Century Dollar Act），要強化美元的國際地位。（編輯：高照芬）

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