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社會 社會焦點 保障人權

外拍高中妹變拍A片！她被刮成白虎還用按摩棒　噁爛攝影師下場曝

▲桃園市廖姓男子去年8月透過交友軟體認識未滿14歲少女，認識一週後相約在其住處聊天，廖男卻對少女下手，短短7小時連續3次硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台北女高中生在IG上與攝影師相約互惠拍寫真照，卻被載到摩鐵拍性愛片。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名16歲女高中生到海邊拍泳裝照，被馬姓攝影師哄拍大尺度寫真，載到摩鐵脫光剃毛，拍攝指插下體、黃瓜造型按摩棒碰觸的性愛影片，少女拍寫真卻變成拍A片滿心疑惑，回家後認為遭侵害報警。馬男到案後坦承犯行，拿出50萬和解。士林地院審理，依違反兒童及少年性剝削防制條例，處2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

判決指出，已婚的馬男在IG上暱稱「Ma Chris」，以自由攝影師名義認識16歲女高中生小茵(化名)，邀請她以互惠方式拍攝泳裝照片。小茵同意後，馬男先將她載到淡水附近海邊拍泳裝照，再提議拍攝尺度更大的寫真照，放在「JVID」平台上後可以讓她分潤抽成，小茵聽到能賺錢也心動同意。

馬男於是開車載小茵到摩鐵，先讓她躺在床上，拿刮鬍刀刮除她陰毛，隨後命令小茵全身脫光，用嘴吸吮並撫摸胸部後指侵得逞，再拿黃瓜造型的電動按摩棒來回摩擦她下體，過程中都以腳架架設攝影機、手持相機拍攝下來。事後小茵越想越不對，在社工陪同下報案，警方持搜索票前往馬男住處搜索，當場扣得存有小茵猥褻照片影片的硬碟。

全案審理時，馬男坦承犯行，並以50萬元和小茵及其父母和解，小茵也同意原諒。法官審酌馬男手段尚屬平和，犯後態度良好，拍攝的性愛片、照片也未營利就被查獲，依犯意圖營利引誘使少年被拍攝性交及猥褻行為之電子訊號罪，減刑處2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

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