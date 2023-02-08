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土耳其強震為什麼這麼慘？　建築師曝光原因

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其在當地時間6日凌晨發生規模7.8強震。我國在土耳其民間組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心（簡稱土耳其台灣中心）」距離震央約1小時車程，曾任建築師的台灣中心執行長裘振宇8日舉行線上記者會，他談及，2016年在雷伊漢勒市建設難民中心時，就發現當地營造商除了偷工減料、施作品質不佳外，連像樣的基礎都沒有做，「很多住宅工程都是粗製濫造的」。

目前人在歐洲的裘振宇今天上午與台灣中心建築師兼經營管理顧問楊孟軒舉行線上記者會。

裘振宇會中答覆媒體提問表示，他必須要誠實地講，這一次地震規模「房子是絕對是要倒的」，因為土耳其對於房屋耐震係數的規定，沒有要求到這麼高的等級，土耳其在7年前的經濟狀態，有點像台灣90年代泡沫經濟尾聲的狀況，由於大量的房地產開發商快速興建住宅，很多住宅工程都是粗製濫造的。

裘振宇談及，當時考量已經有很多年沒有發生地震，建築物的地點又位於地震帶上，未來一定會發生大地震，因此最終沒有選擇當地的營造商。

裘振宇說，台灣中心當時沒有請當地營造廠商施作，原因是因為，他看了10幾家的營造廠，沒有一家的品質能夠做出像樣的結構體，「大部分的營造廠除了偷工減料、品質不佳之外，都沒有做像樣的基礎，連筏式基礎都沒有做，更不用說混凝土樁。」

裘振宇表示，這次大地震來，可以看到，很多建築物歪斜的狀況可能是跟基礎有關，另外本身的柱子都太細了，所以容易倒塌。

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