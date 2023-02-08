土耳其女困瓦礫下絕望發文「救我」　奇蹟被歌手轉發24小時後獲救

▲女子在網路上絕望求救。（圖／翻攝自Twitter／Aysel）

記者李振慧／綜合報導

土耳其與敘利亞6日凌晨發生規模7.8強震，目前死亡人數已接近8,000人，由於惡劣天氣情況影響救援行動，許多民眾目前還受困在瓦礫下，當地一名女子長時間受困在瓦礫下，只能發文在網路上求救，幸好推文成功被當地歌手發現轉發，最後成功獲救。

土耳其6日發生規模7.8強震，後續又連續發生多起劇烈餘震，其中南部卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaraş) 帕扎爾哲克 (Pazarcık)為受到影響到最嚴重的地區之一，光是6級以上的地震便發生3次、5級以上地震14次、4級以上地震多達34次。

搜救行動目前仍在持續中，有許多受困者為了求救，紛紛在社群網站上發文傳送自己所在的位置，一名叫做艾塞爾(Aysel Yeral)的女子便上傳她困在瓦礫下的照片，po文表示「救救我」，結果po文被當地男歌手萊文特(Haluk Levent)轉發，成功獲得關注。

地震發生約24小時後，艾塞爾後來在推特上發文表示，她現在已經平安獲救，「我活下來了，非常感謝大家，有些人的情況非常糟糕，當地狀態也非常不好，請大家一起幫忙祈禱」。

當地男演員艾丁(Orhan Aydın)也在推特上表示，事發後他一直無法聯繫到前妻與女兒，「他們仍困在廢墟中，救命」。最新消息指出，艾丁的前妻後來已經順利獲救，然而女兒因為腿被卡住，仍受困瓦礫中沒有音訊，讓他十分心痛。