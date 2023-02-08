志工徒手挖磚塊！5歲女童活埋7小時奇蹟獲救　緊緊擁抱激動父

▲在志工幫忙下，5歲女童受困7小時奇蹟獲救。（圖／翻攝自土耳其《國民日報》）

記者李振慧／綜合報導

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8強震，後續又發生多起劇烈餘震，目前搜救行動仍在進行中，尚有許多民眾受困在瓦礫下。卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)一名5歲女童獨自受困瓦礫下長達7小時，勇敢的她獲救後，第一句話竟然是先安慰父親，畫面令人動容。

居住在卡赫拉曼馬拉什市Pazarcik的5歲女童艾謝(Ayşe Kubra Güneş)，所住的6層樓大樓因為強震倒塌，她與父母親、兄弟全都被埋在瓦礫下，但其他家人很快就被獲救，由於她所在的位置很難抵達，導致她獨自受困在瓦礫下。

從現場影片中可看到，艾謝被卡在瓦礫下動彈不得，然而她的情緒卻十分穩定，在搜救人員長達7小時的行動後，最後總算順利獲救，年幼的她被父親緊緊抱在懷中時，居然還反過來安慰對方，「我在這裡很好」、「我很好，爸爸」。

艾謝後來被送上擔架，帶至救護車，然而她全程都沒有放開父親的手。幫忙救出艾謝一家人的志工表示，他們大家一起幫忙，徒手從瓦礫中挖出艾謝一家人，另外還救出2名孩童，「家長們看到孩子能奇蹟獲救，都非常感激」。

在搜救志工隊的幫忙下，另外在一棟倒塌的8層樓公寓中救出一名14歲少女法特瑪(Fatma Sarı)，她與母親一同受困在瓦礫中長達15個小時，送醫後幸運存活，然而她的母親則傳出不幸身亡的消息。

▼惡劣天氣增加搜救困難度，救援行動仍在進行中。（圖／達志影像／美聯社）