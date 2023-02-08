大樓「只剩屋頂」樓下全崩塌！土耳其強震前後對比　衛星照曝光

▲土耳其南部城鎮伊斯拉希耶（Islahiye）地震前。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

土耳其強震迄今逾7900人罹難、近4萬人受傷，隨著搜救工作持續，傷亡恐怕還會持續攀升。美國太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）拍攝的衛星圖像，顯示該國南部城鎮在災難前後的對比畫面。CNN指出，伊斯拉希耶（Islahiye）一棟建築物只剩下屋頂完好無損，但下方樓層已經全部崩塌，相當怵目驚心。

▲土耳其南部城鎮伊斯拉希耶（Islahiye）地震後。

伊斯拉希耶市中心多棟建築被毀，原本繁忙的街道四處散落瓦礫堆。清真寺旁多棟住宅大樓被夷為平地，附近2個街區內至少13棟3-5層樓的建築物崩壞，還可見到挖土機在清理殘骸。

▲努爾達伊地震前後對比畫面。（圖／路透）

位於伊斯拉希耶北方的城鎮努爾達伊（Nurdagi）也受到重創，該鎮著名景點「大花園」過去是一片蓊鬱綠地，還有很多長椅和商店，充滿活力與生機，如今卻搭著滿滿的帳篷，可能用以庇護倖存者及緊急救難人員。

「大花園」東、南、北方都有多棟高樓倒塌，一些建築物似乎挺過了強震摧殘，但周圍仍布滿大量殘骸及瓦礫。該市體育館附近至少3棟住宅大樓夷為平地。當地出現大量緊急救難車輛，高速公路也停放著大量聯結車。

▲努爾達伊另一處的地震前後對比畫面。（圖／路透）