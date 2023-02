瓦礫中挖出初生女嬰　「臍帶相連母遺體」6家人全罹難只有她存活

▲女嬰奇蹟在地震中出生並且獲救。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8強震,搜救人員在受災嚴重的阿夫林(Afrin)廢墟中,成功救出一名剛出生女嬰,由於女嬰身上仍連著臍帶,判斷是在地震發生時出生,奇蹟獲救為搜救行動帶來希望,然而最新消息傳出,女嬰父母親確定全在事件中身亡。

在地震發生約10小時後,搜救人員在阿夫林區Jindires鎮一處倒塌的5層樓廢墟中,從瓦礫下救出一名剛出生女嬰。從網路流傳畫面中可看到,女嬰被拉出時,全身被覆蓋瓦礫碎片和灰塵,原本臍帶還是與母親阿芙拉(Afraa Abu Hadiya)相連著。

The moment a child was born His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW