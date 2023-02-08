土耳其港口強震釀火災　貨櫃「如積木般傾倒」狂燒！碼頭作業停擺

記者張寧倢／綜合外電報導

土耳其6日發生規模7.8強震，南部地中海濱的伊斯肯德隆港（Iskenderun）當晚引發大火。無人機空拍畫面可見，數百個航運貨櫃宛如積木玩具般翻滾傾倒，部分貨櫃燃起熊熊烈火，濃煙滾滾。當局派遣的軍機、直升機已經撲滅火勢，然而相關設備嚴重毀損，目前碼頭作業完全停止，影響部分海運航線。

▲土耳其7.8強震導致南部伊斯肯德隆港（Iskenderun）6日發生大火，數百個貨櫃倒成一片。（圖／路透，下同）

根據路透社報導，土耳其南部哈泰省（Hatay）伊斯肯德隆港在這次7.8強震後受到影響，無人機拍到港口數百個貨櫃倒成一片，幾乎全遭到猛烈火勢燻黑，消防車水柱相形之下顯得渺小，貨櫃混亂堆疊也阻礙了救災人員進入。這場大火導致碼頭的所有業務關閉，直到另行通知之前，許多貨運輪船將被迫轉移至其他港口。

土耳其國防部7日表示，自6日從海上利用船隻滅火失敗後出動了軍用直升機和飛機，目前大火已經撲滅。全球大型海運公司「馬士基集團」（AP Moller Maersk）7日表示，「鑒於伊斯肯德隆港的狀況，我們需針對所有已前往該港口或正在水路上的預定航程更改目的地。目前正打算在可行情況下，將貨輪轉移到附近貨運樞紐，或是在其他轉運港口停泊。」

德國航運公司「赫伯羅德」（Hapag Lloyd）也表示，由於伊斯肯德隆港關閉，公司目前正改由從土耳其的梅爾辛港（Mersin）接收貨物。一名貨櫃貨運代理人士表示，從火焰與濃煙情況來看，起火點很可能是一個裝滿易燃工業油品的貨櫃。另一名航運人士則稱，作為土國東南岸兩大貨櫃碼頭之一的伊斯肯德隆港更偏向國內貿易，而非更廣的區域貿易樞紐。