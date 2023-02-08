美海軍公布「中國間諜氣球」殘骸照！啟動水下打撈　慎防爆裂物

▲美國海軍公布照片，爆裂物處置第二小組5日打撈中國間諜氣球漂浮海面上的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國海軍艦隊司令部（USFFC）7日正式公布中國間諜氣球殘骸照，並宣布展開全水下搜索任務，派出潛水員及水下無人機至海底深處繼續打撈。北美防空司令部指揮官、空軍上將范赫克（Glen VanHerck）表示，團隊也正採取預防措施，避免氣球任何部分裝載炸藥，或者以任何方式構成危險。

《美聯社》引述匿名官員說法報導，海軍及海岸警衛隊蒐集所有漂浮海面上的氣球外層白布及殼體結構後，使用精密的水下偵查無人機，對海面下殘骸所在範圍定位並繪製地圖，他們要求潛水員盡可能在水中蒐集，還派遣多艘軍艦參與作業。

▲氣球殘骸將被送往FBI實驗室分析情資。（圖／達志影像／美聯社）

隨著殘骸被打撈與研究，美國反情報單位希望能夠了解更多感測設備的資訊。匿名官員透露，依據尺寸大小，被蒐集殘骸將送往幾個地點，包括南卡州默特爾比奇海灘（Myrtle Beach）南端的海岸警衛隊駐站等，最終則會抵達維吉尼亞州的聯邦調查局實驗室，或者其他可供專家分析的地點。

范赫克負責擊落行動與事後恢復任務。他解釋，氣球估計高度約60公尺，下方攜帶一組很長的感測器設備，估計尺寸等同於一架小型區域型噴射機，殘骸散落水域範圍約15個足球場長、15個足球場寬，深度則是15公尺左右。

范赫克與幾名官員8、9日向國會議員簡報氣球事件，但大致避談氣球蒐集情資及傳輸資訊的確切能力。他們表示，美方非常了解氣球飛越的地點，包括核彈發射井及其他軍事設施，也知道如何保護它們免受情資蒐集，因此即使氣球能夠傳輸資訊，也沒有任何新的或重要的內容可以發送。

▲美軍F-22戰機發射飛彈擊落中國間諜。（圖／路透）