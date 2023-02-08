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土耳其強震暴增至7800死！　數千名兒童恐已身亡

▲▼土耳其敘利亞強震，搜救人員從瓦礫中搶救大量受傷民眾。（圖／路透社）

▲土耳其敘利亞強震，搜救人員從瓦礫中搶救大量受傷民眾。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其、敘利亞規模7.8強震爆發後2天內，最新死亡人數已躍升至超過7800人，搜救人員在嚴寒惡劣的天候下繼續挖掘，試圖從廢墟中找出倖存者。一名聯合國官員表示，可能已有多達數千名的兒童死亡。

路透社報導，土、敘兩國邊境6日爆發的7.8強震，災害影響規模比預期還大，在將近8000名以及更多未被挖出的罹難者中，一名聯合國官員表示，兒童死亡人數可能已高達數千人。

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲家用物品散落在混凝土廢墟中，許多人仍被壓在底下。（圖／路透）

此起地震是土耳其本世紀遭遇的最大強震，也是該國1999年以來最致命的震災，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）7日宣布，遇災最受影響的10個省份進入緊急狀態，但對於受災居民來說，艾爾段政府的反應仍然太遲鈍了。

南部城市馬拉蒂亞（Malatya）居民阿里拿克（Murat Alinak）的家因為地震倒塌，親人現在都失聯，「這裡甚至沒有任何一個人（搜救人員）。我們在雪中，沒有家，什麼都沒了」，他對政府應急行動感到憤怒，「我能做什麼，我還能去哪裡？」

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲▼無家可歸的居民在寒冷的冬夜中燒廢棄物取暖。（圖／路透）

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

規模7.8主震過後，6日下午1時許又爆發規模7.5的大型餘震，造成超過6000棟建築物倒塌毀損，包括醫院、學校和住宅區，死傷至今仍在持續增加外，土耳其和敘利亞更有許多人陷入寒冬中無家可歸的慘況。

事實上在部分災情最嚴重的區域，因為道路盡毀、氣候惡劣以及缺乏重型機具的情況下，搜救隊伍難以挺進，部分城市更是已經斷水電斷燃料。外援被擋在殘磚斷瓦之外，許多焦急的居民甚至沒有任何工具，只能徒手開挖，希望能找到倖存的親友。

敘利亞的情況更讓人擔心，該國陷入內戰長達12年，叛軍所在的地區居民幾乎只能自救。土耳其目前死亡人數攀升至5894人、超過3.4萬人受傷。敘利亞通報1932人死亡。

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