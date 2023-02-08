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美眾院憂中國「毀滅性挑戰」 美軍前司令：應助台軍事訓練

▲美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國視中國為未來最大的威脅。（圖為美軍航母雷根號／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

美眾議院軍委會主席羅傑斯擔憂，若不阻止北京，中國將是美國未來30年最具毀滅性的挑戰威脅。前美太平洋司令部司令哈里斯也建議美國揚棄戰略模糊政策，改採戰略清晰政策，並協助台灣軍事訓練。

美國聯邦眾議院軍事委員會今天邀請哈里斯（Harry Harris）與智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員西森（Melanie Sisson），針對中共對美國國防的緊迫威脅舉行新國會的首場聽證會。

羅傑斯（Mike Rogers）在開場時明言，中國是美國30年來所面臨的最具挑戰性國家安全威脅，若未意識到這一點並立即採取行動阻止，對美國而言，未來30年可能是毀滅性的。

他談到上週中國偵察氣球入侵美國領空事件表示，氣球是故意發射，目的在展示軍力，美國必須停止天真地面對來自中國的威脅，美國已經沒有時間浪費，必須立即採取行動因應這一威脅。

民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）也認為中國偵察氣球一事顯示中國的行為魯莽，美國必須對中共發展與使用違背國家利益的軍事力量保持警惕，美國持續與盟國及夥伴密切合作以遏制侵略，並制止中共不可接受的違反國際公認準則行為至關重要。

台灣議題也是今天聽證會的焦點議題，許多議員都提到中國對台灣持續的軍事脅迫，也擔憂區域安全。哈里斯引述美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）過去的證詞指出，美方關注中國構成的威脅，也承諾全力支持台灣。

他呼籲美方應調整已經執行近44年的戰略模糊政策（strategic ambiguity），改採戰略清晰政策（strategic clarity），並盡快與台灣簽訂雙邊自由貿易協定（FTA）。他表示，中國國家主席習近平一次又一次展示對台灣的企圖，美方不應允許中國決定美國的對台政策。

上週才造訪台灣的哈里斯在答覆羅傑斯詢問美方應該如何協助台灣時指出，與台灣簽訂雙邊貿易協定不只有經濟效益，也能為其他考慮與台灣貿易往來的國家立下典範。他也建議美方協助台灣軍事培訓，中國處理香港議題以及俄羅斯對烏克蘭的行動，讓台灣了解自我防衛的必要性。

民主黨籍眾議員德魯齊奧（Chris Deluzio）進一步質詢哈里斯所謂的戰略清晰的意涵。哈里斯表示，這意味若中國試圖強行統一台灣，美國將捍衛台灣。

他指出，過去44年，戰略模糊政策確實發揮作用，但是改變的時候了，因為中國對台灣的意圖在戰略表現上十分清楚。

他接著說，至於所謂的戰略清晰，首先是讓台灣人知道美方是否會捍衛台灣，他們才能做出顯著提高防禦能力或是屈服並由中國併吞的決定；其次是針對中國，中國必須清楚入侵台灣的代價；第三點則是針對美國民眾，美國民眾必須知道他們的子女將可能會因為美國捍衛台灣對抗中國而奮戰，甚至死亡。

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