　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭、德國聯手丹麥宣布　軍援烏克蘭至少100輛豹1戰車

▲荷、丹、德3國將集資援助烏克蘭豹-1A5戰車。（圖／翻攝推特「@danielapruna2」）

▲荷、丹、德3國將集資援助烏克蘭豹-1A5戰車。（圖／翻攝推特「@danielapruna2」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭進一步獲得西方國家主戰坦克奧援，荷蘭政府7日宣布，荷蘭將聯手丹麥、德國，集資從工業庫存中修復100輛豹-1A5舊型坦克，援助給烏克蘭。

路透社報導，荷蘭國防部在聲明中表示，100輛豹-1A5戰車將直接從德國工業購買。國防部長歐隆根（Kasja Ollongen）在國家廣播電台「MOS」受訪時表示，雖然是稍微舊型的坦克，但在俄烏戰場上「絕對堪用」。

德國此前因為消極援烏，被外界視為懼怕俄羅斯、親俄及不斷撤後腿的盟國，這次國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）突訪烏克蘭首都基輔，表示首批20至25輛豹-1A5戰車將於夏天運抵烏克蘭，年底前將剩餘80輛運至烏克蘭，2024年則再增援100輛戰車。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）的辦公室在雙方會面後，公開此一消息。

▲烏防長列茲尼科夫（右）與德防長佩斯托瑞斯合照。（圖／翻攝列茲尼科夫推特）

▲烏防長列茲尼科夫（右）與德防長佩斯托瑞斯合照。（圖／翻攝列茲尼科夫推特）

列茲尼科夫7日也發布推特，和佩斯托瑞斯捧著豹2戰車模型合影，表示「第一輛豹2戰車」已經抵達基輔。不過稍早德國軍火商萊因金屬表示，首批20至25輛豹式戰車會在今年援助烏克蘭，剩餘的88輛豹1戰車，則是要到明年才運抵。

人在華府的德國綠黨籍副總理哈柏克（Robert Habeck）則表示，雖然烏克蘭將獲得德製豹1戰車，但他不確定德國授權援烏的戰車，最終能送出多少輛。

哈柏克在與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）與國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會晤後表示，「雖然（戰車）數字在那裡，但它們上戰場前必須翻新、重新裝備，所以我們不知道確切能有多少輛。」他說，不過用於擊退俄羅斯春季攻勢的數量會很大。

ET快訊
富商老公出事了！女星2億財產被凍結、代言照片火速被撤
隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點：在演藝圈混多久了
78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在：以為孝敬也沒
快訊／郭台銘弔唁星雲　2024選不選「交由台灣人民決定」
快訊／詹皇正式登基NBA歷史得分王！　打破紀錄
獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前屋主「受夠鄰居」搬家：樓下住戶很
快訊／台灣搜救隊抵達災區　震撼畫面曝光
員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒　曾2度敲門都未獲回應
建國高架變停車場！醉男匝道急轉　撞橋墩翻車畫面曝
快訊／鄰居大反擊　隋棠最新回應！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搶救黃金48小時！土耳其災區「急凍只剩0°C」　倖存者不敢回家

土耳其強震為什麼這麼慘？　建築師曝光原因

志工徒手挖磚塊！5歲女童活埋7小時奇蹟獲救　緊緊擁抱激動父

土耳其震災「屍體丟路邊數小時」　救援太慢！家屬徒手搬瓦礫找人

前白宮官員籲美台洽簽貿協　降低對中供應鏈依賴

瓦礫堆「露出1顆頭」振奮搶救！廢墟下抱出3童　奇蹟瞬間曝光

男童困瓦礫堆「睜大眼討水」　天使笑讓救難隊全融化！振奮畫面曝

瓦礫中挖出初生女嬰　「臍帶相連母遺體」6家人全罹難只有她存活

墨西哥16隻搜救犬也來了！　全球知名「汪汪隊」跟著搭機前進土耳其

土耳其女困瓦礫下絕望發文「救我」　奇蹟被歌手轉發24小時後獲救

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

搶救黃金48小時！土耳其災區「急凍只剩0°C」　倖存者不敢回家

土耳其強震為什麼這麼慘？　建築師曝光原因

志工徒手挖磚塊！5歲女童活埋7小時奇蹟獲救　緊緊擁抱激動父

土耳其震災「屍體丟路邊數小時」　救援太慢！家屬徒手搬瓦礫找人

前白宮官員籲美台洽簽貿協　降低對中供應鏈依賴

瓦礫堆「露出1顆頭」振奮搶救！廢墟下抱出3童　奇蹟瞬間曝光

男童困瓦礫堆「睜大眼討水」　天使笑讓救難隊全融化！振奮畫面曝

瓦礫中挖出初生女嬰　「臍帶相連母遺體」6家人全罹難只有她存活

墨西哥16隻搜救犬也來了！　全球知名「汪汪隊」跟著搭機前進土耳其

土耳其女困瓦礫下絕望發文「救我」　奇蹟被歌手轉發24小時後獲救

鎖定東森寵物試吃賣萌！「毛茸茸主播」帶貨愛度估　見肉乾秒驚醒

截10指被譏「怎沒餓死」！網用鈔票力挺…他哭了：首次有盈餘

搶救黃金48小時！土耳其災區「急凍只剩0°C」　倖存者不敢回家

身障婦丟錢包好無助　路人+員警資助3500...警跪地擁抱令人動容

王婉諭見隋棠遭控惡鄰憶起「血淚史」　暖喊：家長、孩子們辛苦了

土耳其強震為什麼這麼慘？　建築師曝光原因

分手大咖男神嫁富商！「老公卻爆是詐騙犯」　女星2億財產被凍結GG了

快訊／高雄貨車停等紅燈突熄火　駕駛再次發動竟冒白煙竄火

安妮亞喜歡這個！札幌雪祭「安妮亞」雪雕作品完美還原...還有安西教練

同居女縱火害死3歲童　女童母加護病房插管搶救！傳恢復意識

國際熱門新聞

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

土耳其地震比921大2倍　專家示警台灣「這規模」強震

震災心碎一幕！父親廢墟中緊牽15歲亡女

搜救員徒手挖出女童　影片惹鼻酸

台灣中心收土國災民　水電油快耗光

即／前英超球星找到了！　被埋在瓦礫堆中

快訊／土耳其職業足球隊門將地震遇難　得年28歲

土耳其慘況曝！台灣中心執行長：看不到救護車和警車

土耳其小姊弟遭壓瓦礫堆17小時！哀求：救我們

捷克議長：很多企業想一起「訪問台灣」

土耳其災區水電全斷　台灣中心亟需善款

土耳其強震　我國救援隊轉機報到

烏克蘭評估俄國2月中「發動新攻勢」

結婚當天新郎落跑！27歲新娘「繼續婚禮」：我很高興

更多熱門

相關新聞

挪威：5年內捐烏克蘭73億美元

挪威：5年內捐烏克蘭73億美元

挪威政府7日宣布，計劃在五年內向烏克蘭捐贈750億挪威克朗（約73億美元）的援助。烏克蘭與俄羅斯的戰爭尚未平息，該計劃將使挪威成為烏克蘭最大的捐助國之一。

烏克蘭要幫土耳其救災　派遣87名救難隊員

烏克蘭要幫土耳其救災　派遣87名救難隊員

烏克蘭評估俄國2月中「發動新攻勢」

烏克蘭評估俄國2月中「發動新攻勢」

澤倫斯基稱人事異動可強化烏軍　未言明防長去留

澤倫斯基稱人事異動可強化烏軍　未言明防長去留

烏俄戰爭將滿1年　2月15日後恐有新攻勢

烏俄戰爭將滿1年　2月15日後恐有新攻勢

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭丹麥德國荷蘭豹1坦克

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

風向大轉！隋棠「聲明1句話」鄉民看懂了

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

壽山動物園浣熊遭啃食　爆血慘死

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面