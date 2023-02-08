土耳其強震英首相電話慰問　駐土大使館降半旗哀悼





▲英國首相蘇納克致電土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦7日專電

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天與土耳其總統艾爾段通話，為強震造成的傷亡致哀，並承諾英國將堅定提供援助。英國駐安卡拉大使館及在土國境內的所有領事館將配合哀悼期降半旗7天。

土耳其6日接連發生兩場強震，規模分別為7.8、7.5，目前死亡人數已超過7200人，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）6日晚間宣布全國進入長達7天的哀悼期。

應土國政府請求，英國昨天派遣搜救和醫療隊伍前往震央所在、位於土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep），班機已於今天抵達，救難行動隨即展開。

英國外交部指出，班機搭載77名一流搜救專家、先進設備、4隻搜救犬，以及一個特別組成的緊急醫療團隊。英方將持續評估現場狀況，隨時準備好提供長期援助。

英國搜救隊由來自英格蘭、蘇格蘭、威爾斯地區共計14個消防救難單位的選派人員組成。外交部表示，英方的重型先進設備有助搜救人員在有限時間內切割建築結構、儘快找出受困在瓦礫堆下的民眾。

此外，搜救隊在入境土耳其後可以完全自給自足，自行供應人員食物、飲水、衛生設施、通訊設備、暫時居所及所有其他必要裝備。

英國外交部指出，在同樣受害於強震的敘利亞西北部，受英國資助的敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）已動用所有可用資源，持續進行緊急搜救。

繼去年資助225萬英鎊（約新台幣8100萬元）後，為支應前線搜救工作，英國額外加碼「白盔」80萬英鎊。