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比利時破獲中國人蛇賣淫集團　逮25人救出20人

▲比利時當地破獲中國人蛇賣淫集團。（示意圖非文中確切地區／翻攝Google Maps）

▲比利時當地破獲中國人蛇賣淫集團。（示意圖非文中確切地區／翻攝Google Maps）

文／中央社記者田習如布魯塞爾7日專電

比利時司法警察昨晚破獲來自中國的人蛇集團，逮捕25名嫌犯並救出20位被迫在歐洲賣淫的中國女性。比利時媒體指出，當地居民自去年初發現疑似中國賣淫現象湧進布魯塞爾市鬧區，因而被檢方鎖定。

比利時「標準報」（De Standaard）報導，聯邦司法警察週一晚間在檢察官指揮下，一舉突襲了位在布魯塞爾商業鬧區艾罕布拉（Alhambra district）的26處地點，被逮捕的25名嫌犯中，3名為比利時籍，其餘22名嫌犯以及獲救的20名女性都是中國籍，警方表示已將獲救者安置在救援中心。

報導指出，該區多年來因街頭賣淫現象倍受居民抱怨，去年起更出現大量疑似中國面孔的阻街女郎，以50歐元（約新台幣1608元）的價碼服務，但絕大多數收入都被犯罪集團奪走，使這些被「移民歐洲」說詞騙來的女性因非法居留和經濟問題受到嫌犯控制。

這波司法行動除了以布魯塞爾為大宗，檢警在安特衛普、魯汶等城市也發動逮捕，比利時檢方並請西班牙協助，跨國逮到同集團的1名嫌犯。

根據警方的新聞稿，嫌犯透過網路廣告找到嫖客，也透過網路訂旅館或假期短租房避人耳目，受害女性也被迫在歐洲不同城市間移動，而大筆犯罪所得已經由合法或非法管道匯到海外。

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