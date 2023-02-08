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土耳其、敘利亞強震破7200死　美160人救援小組攜7噸物資抵達

▲土耳其強震。（圖／路透）

▲土耳其強震，死亡人數不斷攀升。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8極淺層強震，死亡人數目前已攀升至7200人。美國國際開發署派出的2組救援隊伍，預計於今（8日）抵達土耳其，2組分別都有80人，並會攜帶12隻搜救犬和17萬磅（約7.7公噸）的物資。

路透社報導，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）7日宣布，2強震影響最嚴重的全國10省進入緊急狀態。6日發生的7.8與7.5強震，目前已造成土、敘兩國共至少7200人死亡，光是土國已有逾5400人死亡，災害最重的地區集中在土國南部地區與敘利亞北部。

美國國際開發署派出的2組救援團隊，將於8日抵達土耳其東南省分阿德亞曼（Adiyaman），進行搜救行動。該署災難援助應對小組組長艾倫（Stephen Allen）7日表示，團隊還會攜帶專用工具及破壞混凝土的裝備。

艾倫指出，美軍出動軍機運輸救援團隊和設備，預計降落在土國境內的因吉利克空軍基地（Incirlik Air Base），並會立即部署至各重災點，以求拯救愈多人愈好，「他們（搜救小組）會24小時輪班工作，因為在頭幾天每個小時都很重要。」

土耳其當局表示，約有1350萬人受到地震影響，遍及450公里的範圍。敘利亞當局也通報南部省分出現死傷，距離震央達250公里遠。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦記者會表示，「現在是與時間競賽」，「每一分鐘、每個小時過去，要找到倖存者的機會都在消逝。」

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