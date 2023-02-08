搜救員徒手掏廢墟「挖出女童」！她嘴角帶血眼神驚恐　影片惹鼻酸

WATCH: A moment of hope as a young Syrian girl is rescued



Rescuers calm the young girl named Noor, telling her to look at her father as they work to clear her from the rubble, and break into chants of 'God is great' as she is pulled to safety



White Helmets via Reuters pic.twitter.com/7q6lqTkVKr — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 7, 2023

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其和敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，兩國至今已累積超過5000人死亡，還有超過萬人被埋在廢墟中等待救援。外媒7日曝光一段救援畫面，可以看見一名小女孩被埋在瓦礫堆下，搜救人員發現後一邊移開瓦礫一邊喊出「妳爸爸就在這裡」，激勵小女孩撐下去，小女孩最後也平安脫困，畫面振奮人心。

影片可以看見，敘利亞民防組織「白頭盔」（White Helmets）搜救人員在倒塌的建築中發現，有一名小女孩被獨自埋在瓦礫堆下，趕緊上前不斷挖開瓦礫碎石，而且為了鼓勵女孩不要放棄，還一邊挖一邊喊出「妳爸爸就在這裡，你要堅持住」。

搜救人員把女孩上半身的碎石移開後，小女孩才終於抬起頭看見鏡頭，可以看見女孩頭髮及臉蛋上沾滿了一層白色粉末，嘴角甚至能看見一絲絲血跡，眼神中露出了深深的悲傷及恐慌，救難人員見狀立刻伸手安撫小女孩的情況，最後順利救出女孩時，現場人員忍不住興奮歡呼「偉大的阿拉！」

▲敘利亞民防組織「白頭盔」（White Helmets）在廢墟中不斷找尋倖存者。（圖／路透社）

土耳其和敘利亞6日發生規模7.8強烈地震後，已造成土耳其和敘利亞總計5000多人喪生，土耳其總統艾爾段7日在電視演說中宣布，土耳其10個省份進入為期3個月的緊急狀態，除了該國已全力投入救災外，世界各國的救難隊伍也不斷趕往災區，希望能把握救援的黃金72小時。

世界衛生組織（WHO）表示，這次地震預估影響超過2300萬人，其中包括約500萬弱勢族群、35萬老年人和140萬兒童，隨著時間一分一秒流逝，救援人員將找到更多傷亡人員，死亡人數很可能急劇上升，恐怕會突破2萬人（死亡）。