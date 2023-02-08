遇惡鄰居製造噪音怎麼辦？律師曝「3招自救法」：2工具24小時開著

▲藝人隋棠遭控擾鄰，引發熱會關注。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

網搜小組／閔文昱報導

隋棠和老公Tony去年搬到台北大直某社區，因3名子女吵鬧，遭樓下鄰居指控是惡鄰居。但隋棠7日晚間也在臉書發文還原事情始末，表示已盡力做到鄰居太太的要求，然而最難的是「這些要求沒有終點。」引發社會對於住宅噪音的討論。對此，網紅律師「巴毛」也分享3招遇到惡鄰居製造噪音時的處理方式，提供大家參考。

巴毛律師7日晚間在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，有惡鄰居在製造噪音時，首先可以報警，如果警察到場確定有噪音狀況，就能依照社會秩序維護法第72條第3款開罰6000元；其次，如果社區管委會，可以請管委會處理，若住戶依舊不改善，主管機關可以依法處1萬5000元以下罰鍰。

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▲巴毛分享3招反制惡鄰居的方法。（圖／翻攝自Facebook／巴毛律師混酥團）

巴毛指出，若以上2種方法都沒用，鄰居又真的吵到讓人受不了，可以提告的要求對方不能再繼續製造噪音，還可以依照民法第184條要求損害賠償，蒐證方式為準備一個能錄音的監視器，再搭配一個分貝計，架在可以聽得到鄰居發出噪音的地方，24小時開著，把監視器對著分貝器，便能在鄰居發作時同時錄到聲音和分貝器紀錄畫面，「蒐證一段時間就足以當作提告的證據了」。

若遇到有家長說，「可是小孩就沒辦法控制啊，我要怎麼控制他不發出噪音？」巴毛律師直言，「小孩是你要教的不是我」，如果吵到法院會判賠的程度，一定是吵到一般人都不能忍受，不是什麼小孩子正常走動的聲音而已，「如果你真的想給孩子自由奔跑無拘無束人生，那就請你去住透天或是一樓或是搬去鄉下」。

巴毛最後也透露，她家沒有小孩，但有2隻貓經常會互相追逐，「有時候4點就起來歡樂500，我不會去跟鄰居說那你跟我家貓一樣早點4點起床，而是直接搬家到一樓！」