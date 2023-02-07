　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國氣球多次入侵他國空域　白宮顧問打臉「誤入」說法

▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。圖為擊落前。（圖／路透）

▲白宮打臉中國氣球「誤入」的說法。（圖／路透）

文／中央社

中國偵察氣球入侵美加及拉丁美洲國家領空後，中方反覆表示是「民用科研飛艇誤入」他國領空。但綜合以往公開資訊顯示，過去幾年中國偵察氣球已多次進入他國空域，使「誤入」說不攻自破。

綜合美國之音（VOA）中文網等媒體及網路資訊，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日表示，前總統川普（Donald Trump）時期，中國偵察氣球曾多次進入美國領空。

蘇利文指出，現任總統拜登（Joe Biden）2021年1月上任以來，美國加強了對領空的偵測能力，得以偵測出川普政府時期「無法偵測出的物體」。

在蘇利文上述表態前，美國官員曾表示，川普政府時期，中國氣球至少有3次飛越美國領空。而自拜登上任到這次事件之前，至少還有1次相同事件。但在過去這些事件中，中國氣球在美國領空飛行的時間沒有這次這麼長。

而幾名川普政府時期的官員表示，他們在任期間沒有被告知有中國偵察氣球飛越美國領空。但他們都沒有否認發生過這些事件的可能性。

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

除了入侵美國領空，美方也指出，中國偵察氣球在拉丁美洲上空被發現。隨後，哥倫比亞、哥斯大黎加監測到一個類似的氣球飛越領空，只是沒有像美國般採取擊落措施。

數天後，中方6日對此承認「無人飛艇」來自中國，因「嚴重偏離了預定路線誤入」拉丁美洲上空。這與中方日前對偵察氣球入侵美國領空的說法，幾乎如出一轍。

在中國偵察氣球接連侵入加拿大、美國及拉丁美洲國家領空後，日本政府最近找出以往資料發現，2020年6月及2021年9月在日本東北地區都曾發現非常類似的氣球，並宣布展開追溯調查。

日本內閣官房高級官員今天對此表示，將與美國分享日本當時記錄的資料及分析報告。

日媒報導，如果外來氣球侵犯領空，自衛隊將派遣飛機升空因應。只是在使用武器將氣球擊落前，需獲得政府高層的批准。

ET快訊
200萬台人「誤踩3地雷」恐致命！醫點名這水果：一口都不能吃
隋棠怒揭樓下鄰居「捶門咆哮嚇到小孩」　5萬網友按讚挺她
隋棠被控「惡鄰」首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥北部發現「神秘腦膜炎」疫情　至少已有35人死亡

搜救員徒手掏廢墟「挖出女童」！她嘴角帶血眼神驚恐　影片惹鼻酸

土耳其小姊妹受困17小時！遭壓瓦礫堆下哀求：拜託救救我們

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

烏克蘭宣布「幫土耳其救災」　派遣87名救難隊員協助搜救

烏克蘭評估俄軍2月中「發動新攻勢」　聯合國憂俄烏衝突引爆大戰

捷克議長：很多企業想一起「訪問台灣」　中國在捷投資一直都慘敗

中國氣球多次入侵他國空域　白宮顧問打臉「誤入」說法

多圖／土耳其災區水電全斷、沒人進得去　台灣中心亟需善款

「台灣中心」收土耳其災民！水電油快耗光　執行長哽咽：不知能撐多久

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

嘉義情殺雙亡！20歲女被亂刀狂捅搶救畫面曝　男友凶刀藏車上

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

墨西哥北部發現「神秘腦膜炎」疫情　至少已有35人死亡

搜救員徒手掏廢墟「挖出女童」！她嘴角帶血眼神驚恐　影片惹鼻酸

土耳其小姊妹受困17小時！遭壓瓦礫堆下哀求：拜託救救我們

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

烏克蘭宣布「幫土耳其救災」　派遣87名救難隊員協助搜救

烏克蘭評估俄軍2月中「發動新攻勢」　聯合國憂俄烏衝突引爆大戰

捷克議長：很多企業想一起「訪問台灣」　中國在捷投資一直都慘敗

中國氣球多次入侵他國空域　白宮顧問打臉「誤入」說法

多圖／土耳其災區水電全斷、沒人進得去　台灣中心亟需善款

「台灣中心」收土耳其災民！水電油快耗光　執行長哽咽：不知能撐多久

玉山金暫居「2023金控獲利王」　中信金年衰退逾6成

墨西哥北部發現「神秘腦膜炎」疫情　至少已有35人死亡

觀光業缺工「都去跑外送」　他舉出2大優勢：真的是勞工福音

月薪41K住竹北！他付完8千5房租「存不到錢」　在地人勸：快逃吧

搜救員徒手掏廢墟「挖出女童」！她嘴角帶血眼神驚恐　影片惹鼻酸

土耳其小姊妹受困17小時！遭壓瓦礫堆下哀求：拜託救救我們

遇惡鄰居製造噪音怎麼辦？律師曝「3招自救法」：2工具24小時開著

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

缺蛋半年仍日缺460萬顆！蛋農被壓制漲價　郭正亮點名陳吉仲1失誤

魚丸、狗哥發問...JT總監威力直播回應「Rest解約、亞洲盃獎金」問題

台中秋紅谷驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm...整排利齒超嚇人

國際熱門新聞

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

即／前英超球星找到了！　被埋在瓦礫堆中

土耳其災區水電全斷　台灣中心亟需善款

捷克議長：很多企業想一起「訪問台灣」

台灣中心收土國災民　水電油快耗光

搜救員徒手挖出女童　影片惹鼻酸

烏克蘭要幫土耳其救災　派遣87名救難隊員

他預言土耳其強震爆紅　遭學者打臉

烏克蘭評估俄國2月中「發動新攻勢」

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

土耳其小姊妹遭壓瓦礫堆17小時！哀求：救我們

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

女忘記帶吸乳器　尷尬請老公「代勞」3天

驚悚瞬間！土耳其抗震豪宅秒崩塌

更多熱門

相關新聞

美拒還氣球碎片和設備 陸外交部：堅決維護正當合法權益

美拒還氣球碎片和設備 陸外交部：堅決維護正當合法權益

美國白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）於當地時間6日表示，美國正打撈中國氣球殘骸，供情報專家分析，沒有計畫把殘骸還給北京政府。對於外界提及，大陸是否對美提出歸還碎片的要求，大陸外交部發言人毛寧指出，「這個飛艇（氣球）不是美國的，是中國的。中國政府將繼續堅決維護自身的正當合法權益。」

「間諜氣球」若侵日本領空　自衛隊難擊落

「間諜氣球」若侵日本領空　自衛隊難擊落

「間諜氣球」若飄來台灣？　綠委主張：強硬作法予以擊落

「間諜氣球」若飄來台灣？　綠委主張：強硬作法予以擊落

快訊／能全數掌握「間諜氣球」　國防部：但因情監偵手段不便透露

快訊／能全數掌握「間諜氣球」　國防部：但因情監偵手段不便透露

陸氣象局長因「氣球」被免？已升官

陸氣象局長因「氣球」被免？已升官

關鍵字：

氣球中國氣球間諜氣球Jake Sullivan蘇利文

讀者迴響

熱門新聞

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

快訊／隋棠被控「惡鄰」首發聲！

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

26歲男「交合30秒結束」狂被甩！求醫救：她是此生最愛

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

6年前爆紅！住家樓下「胖老爹收了」　網喊2致命傷

隋棠怒揭樓下鄰居「捶門和咆哮嚇到小孩」

男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦8年

玄彬、孫藝珍「兒子正面照」疑遭曝光

被鄰居提告！她一看隋棠前粉專PO文「抓到驚人真相」

截10指賣甜不辣遭嘲諷！客力挺讓他感動落淚

公司小編突發文「想離職」6千人朝聖

台灣汪汪隊來了！5汪土耳其救災

更多

最夯影音

更多
土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒
「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面