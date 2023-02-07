快訊／台灣首批40人救援隊抵達「土耳其災區」　向聯合國RDC報到

記者陳雕文、張君豪、趙蔡州／台北報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震災情慘重，至今已累積超過5000人死亡並傳出萬人受困。台灣第一梯次搜救隊7日下午抵達土耳其伊斯坦堡，經轉機後於7日晚間8點抵達土耳其鄰近災區的阿達納（Adana）機場，並向聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，準備投入救災。

▲台灣救援隊伍在伊斯坦堡機場轉機，前往鄰近災區的阿達納（Adana）機場。（圖／記者陳雕文翻攝）

土耳其發生規模7.8強震災情慘重，由於寒流來襲溫度驟降，且基礎設施被嚴重破壞，物資難以送進災區，災民只能在超低溫下徒手搜救受困在瓦礫中的親人，許多死傷畫面一一流出，引起全球各國關注。而台灣在過去921地震時，曾受到土耳其搜救隊幫助，如今土耳其遭遇歷年來最大震災，我國隨即組成搜救隊，分梯次到場搶救災民。

▲我國搜救隊抵達阿達納（Adana）機場，向聯合國接待及撤離中心（RDC）辦理報到手續。（圖／記者陳雕文翻攝）

我國搜救隊的第一梯次隊伍，由消防署特種搜救隊、台北市政府消防局搜救隊共40人組成，歷經15個小時左右的飛行後，抵達土耳其伊斯坦堡。

搜救隊在伊斯坦堡等候1.5小時後，搭上轉運班機準備飛往1千公里外、鄰近災區的阿達納（Adana）機場，但由於全球各國都有派員前往救援，機場的起降程序塞爆，導致台灣搜救隊在飛機上苦等4個多小時，所幸7日晚間仍順利從伊斯坦堡機場起飛，於晚間8點抵達阿達納（Adana）機場。

