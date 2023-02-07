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「台灣中心」收土耳其災民！水電油快耗光　執行長哽咽：不知能撐多久

▲▼震不垮愛心！ 台灣雷伊漢勒世界公民中心庇護土國災民 恐缺水、瓦斯。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

▲台灣雷伊漢勒世界公民中心收留大量災民，物資能源恐撐不過一周。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震災情慘重，其中距離震央不到200公里的土耳其邊境城雷伊漢勒市，發生多間建築倒塌、基礎設施遭破壞，城市缺水缺電。我國在土耳其民間組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心」表示，地震發生後，災民不斷湧入，雖然不知道還能支撐多久，但會盡全力照顧每一個人。

台灣雷伊漢勒世界公民中心（簡稱台灣中心）位於土耳其南部邊境的雷伊漢勒市，一個由台灣民間集資、台灣建築學者裘振宇興建，專門協助敘利亞難民重建生活的民間非營利組織，這次土耳其7.8強震發生後，雷伊漢勒市傳出嚴重災情，整個缺水缺電甚至缺暖，台灣中心立刻投入收容災民等工作。

台灣中心表示，7.8強震發生後及後續強烈餘震不斷，造成土耳其有許多建築物倒塌，網路上也能看見許多相關災情照片，主要原因是當地許多民眾因為缺乏資金，在興建建築時是沒有蓋地基的，而台灣中心的建築體使用了軍用混凝土牆作為結構，才在這次的強震中撐住，志工們也平安沒有傷亡。

▲▼震不垮愛心！ 台灣雷伊漢勒世界公民中心庇護土國災民 恐缺水、瓦斯。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

▲聯合國國際移民組織捐贈的發電機，成為中心撐過災情的關鍵之一。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

台灣中心形容震災現場狀況，雷伊漢勒在強震後發生停電，而台灣中心因為有一台IOM（聯合國國際移民組織）捐贈的柴油發電機，成為附近一帶唯一能持續供電的地方，地震後不斷有災民尋求庇護，中心統一予以接納並發送食物，但短時間內湧入大量災民，也讓儲存的資源大量被消耗，中心恐撐不過一周。

台灣中心志工、執行長裘振宇7日透過影片向外界報平安，同時更新當地最新情況，影片一開始他首先向所有關心台灣中心的國人、各國朋友道謝，接著指出當地已經有超過1300棟房子因地震損毀，台灣中心目前已開始提供土耳其人、敘利亞人熱食、發放救援物資及免費的手機充電服務。

▲▼震不垮愛心！ 台灣雷伊漢勒世界公民中心庇護土國災民 恐缺水、瓦斯。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

▲台灣中心是附近一帶唯一能持續供電的地方。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

裘振宇指出，地震造成機場跑道及聯外道路嚴重損毀，外界物資可能要1、2天後才能逐漸送進市區，而土耳其夜晚的溫度會降到2至3度，若電力供應一直沒有恢復，未來將會面臨缺水缺汽油、缺瓦斯等窘境，而燃油一旦耗盡，發電機就會停擺，暖氣供應也會是一大難題。

裘振宇一度哽咽說，「我們不知道台灣中心能夠撐多久，但是只要我們還有能力，我們將會盡最大的力量，去照顧當地的每一個人，希望大家能夠幫忙我們一把，讓我們可以持續幫助他人，真的很謝謝大家。」

▼台灣中心志工、執行長裘振宇。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

▲▼震不垮愛心！ 台灣雷伊漢勒世界公民中心庇護土國災民 恐缺水、瓦斯。（圖／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

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