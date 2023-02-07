　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

多圖／土耳其災區水電全斷、沒人進得去　台灣中心亟需善款

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲土耳其在當地時間6日凌晨發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其在當地時間6日凌晨發生規模7.8強震。我國在土耳其民間組織「台灣雷伊漢勒世界公民中心（簡稱土耳其台灣中心）」距離震央約1小時車程，該中心執行長裘振宇接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，由於中心位處基礎設施不足的地區，除了10萬餘名土耳其人，還有超過20萬名敘利亞難民，地震發生當下根本沒有人可以救援，倘若台灣民眾希望盡一份力，歡迎透過線上群眾募資平台捐款支持。

土耳其台灣中心是一個由台灣民間集資，並由台灣人在土耳其興建的組織，成立宗旨是為幫助敘利亞難民重建生活，該中心位於土耳其東南部，緊鄰敘利亞，距離此次震央僅約1個小時車程。

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

裘振宇說，土耳其強震發生當下，台灣中心內部約有20多位工作人員，以及500多位服務對象，由於建築本體是軍用混凝土牆所構成，挺過這場大地震，不管是建築物或人員均無傷亡，目前許多附近居民已前往中心避難。裘振宇在地震時人不在土耳其，而是在歐洲地區籌辦台灣建築界歐洲巡迴展，災後因為災區完全被封鎖，無法返回中心所在地。

「現在完全被封鎖，沒有人進得去，也沒有人出得來」，裘振宇說，當地夥伴回報災區情況並不樂觀，不僅不知道什麼時候才會開放，整個電網、瓦斯管線、水電系統都被強震摧毀，加上該地區剛好是敘利亞難民人口集中，基礎設施相當不足的區域，當地原本約有10萬餘名土耳其人，加上逾20萬敘利亞難民，原本的醫療設施、救護車就不足，地震發生當下根本沒有人可以救援，「當雷伊漢勒市的房子倒塌的時候，在第一時間其實是沒有救護車的。」

裘振宇擔憂，目前因為機場跑道、聯外道路嚴重受損，物資短時間可能要1、2天後才送得進去，「台灣中心面對巨大災難，不確定能夠撐多久」，最後重建的過程恐怕將會非常漫長，倘若台灣民眾希望盡一份力，歡迎透過線上群眾募資平台捐款支持。

此外，為了能將更完整的資訊藉由媒體朋友的力量進行傳播，裘振宇將於台灣時間8日上午10點舉辦線上媒體說明會，口述第一線災情狀況，並搭配在地成員所拍攝的照片進行分享，說明後續的相關規劃，希望能將當地第一線現況，以及後續人道救援規劃，盡快傳遞給台灣人民，發揮世界公民的精神。

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

▲▼土耳其6日發生規模7.8強震。（圖／裘振宇提供）

ET快訊
200萬台人「誤踩3地雷」恐致命！醫點名這水果：一口都不能吃
隋棠怒揭樓下鄰居「捶門咆哮嚇到小孩」　5萬網友按讚挺她
隋棠被控「惡鄰」首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥北部發現「神秘腦膜炎」疫情　至少已有35人死亡

搜救員徒手掏廢墟「挖出女童」！她嘴角帶血眼神驚恐　影片惹鼻酸

土耳其小姊妹受困17小時！遭壓瓦礫堆下哀求：拜託救救我們

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

烏克蘭宣布「幫土耳其救災」　派遣87名救難隊員協助搜救

烏克蘭評估俄軍2月中「發動新攻勢」　聯合國憂俄烏衝突引爆大戰

捷克議長：很多企業想一起「訪問台灣」　中國在捷投資一直都慘敗

中國氣球多次入侵他國空域　白宮顧問打臉「誤入」說法

多圖／土耳其災區水電全斷、沒人進得去　台灣中心亟需善款

「台灣中心」收土耳其災民！水電油快耗光　執行長哽咽：不知能撐多久

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

嘉義情殺雙亡！20歲女被亂刀狂捅搶救畫面曝　男友凶刀藏車上

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

墨西哥北部發現「神秘腦膜炎」疫情　至少已有35人死亡

搜救員徒手掏廢墟「挖出女童」！她嘴角帶血眼神驚恐　影片惹鼻酸

土耳其小姊妹受困17小時！遭壓瓦礫堆下哀求：拜託救救我們

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

烏克蘭宣布「幫土耳其救災」　派遣87名救難隊員協助搜救

烏克蘭評估俄軍2月中「發動新攻勢」　聯合國憂俄烏衝突引爆大戰

捷克議長：很多企業想一起「訪問台灣」　中國在捷投資一直都慘敗

中國氣球多次入侵他國空域　白宮顧問打臉「誤入」說法

多圖／土耳其災區水電全斷、沒人進得去　台灣中心亟需善款

「台灣中心」收土耳其災民！水電油快耗光　執行長哽咽：不知能撐多久

玉山金暫居「2023金控獲利王」　中信金年衰退逾6成

墨西哥北部發現「神秘腦膜炎」疫情　至少已有35人死亡

觀光業缺工「都去跑外送」　他舉出2大優勢：真的是勞工福音

月薪41K住竹北！他付完8千5房租「存不到錢」　在地人勸：快逃吧

搜救員徒手掏廢墟「挖出女童」！她嘴角帶血眼神驚恐　影片惹鼻酸

土耳其小姊妹受困17小時！遭壓瓦礫堆下哀求：拜託救救我們

遇惡鄰居製造噪音怎麼辦？律師曝「3招自救法」：2工具24小時開著

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

缺蛋半年仍日缺460萬顆！蛋農被壓制漲價　郭正亮點名陳吉仲1失誤

魚丸、狗哥發問...JT總監威力直播回應「Rest解約、亞洲盃獎金」問題

台中秋紅谷驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm...整排利齒超嚇人

國際熱門新聞

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

即／前英超球星找到了！　被埋在瓦礫堆中

土耳其災區水電全斷　台灣中心亟需善款

捷克議長：很多企業想一起「訪問台灣」

台灣中心收土國災民　水電油快耗光

搜救員徒手挖出女童　影片惹鼻酸

烏克蘭要幫土耳其救災　派遣87名救難隊員

他預言土耳其強震爆紅　遭學者打臉

烏克蘭評估俄國2月中「發動新攻勢」

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

土耳其小姊妹遭壓瓦礫堆17小時！哀求：救我們

土敘強震至少5151人罹難　土耳其十省進入緊急狀態

女忘記帶吸乳器　尷尬請老公「代勞」3天

驚悚瞬間！土耳其抗震豪宅秒崩塌

更多熱門

相關新聞

國3休旅撞圍籬駕駛慘死　救援畫面曝

國3休旅撞圍籬駕駛慘死　救援畫面曝

33歲邱姓男子7日駕休旅車準備搬家，行經國3南向27K新店隧道入口處，突自撞施工圍籬翻覆，受困車內，且腹部遭圍籬鐵條貫穿，當場失去呼吸心跳，讓後方駕駛人目擊嚇壞。消防員趕抵後，拿出破壞工具，由於鐵條卡在駕駛身上難以取出，消防趕緊將人送醫，但傷勢過重，經急救後仍宣告不治。稍早救援畫面也隨之曝光。

信義區3處換上「Pray for Türkiye」

信義區3處換上「Pray for Türkiye」

台灣中心收土國災民　水電油快耗光

台灣中心收土國災民　水電油快耗光

土耳其總統下令10省進入3個月「緊急狀態」

土耳其總統下令10省進入3個月「緊急狀態」

外交部開土耳其賑災捐款專戶　援款增至6021萬

外交部開土耳其賑災捐款專戶　援款增至6021萬

關鍵字：

土耳其影音

讀者迴響

熱門新聞

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

快訊／隋棠被控「惡鄰」首發聲！

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

26歲男「交合30秒結束」狂被甩！求醫救：她是此生最愛

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

6年前爆紅！住家樓下「胖老爹收了」　網喊2致命傷

隋棠怒揭樓下鄰居「捶門和咆哮嚇到小孩」

男友拿筆畫她胸部「全身寫滿淫蕩2字」　優格姐姐痛苦8年

玄彬、孫藝珍「兒子正面照」疑遭曝光

被鄰居提告！她一看隋棠前粉專PO文「抓到驚人真相」

截10指賣甜不辣遭嘲諷！客力挺讓他感動落淚

公司小編突發文「想離職」6千人朝聖

台灣汪汪隊來了！5汪土耳其救災

更多

最夯影音

更多
土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒
「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面