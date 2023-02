土耳其這斷層上次強震「餘震到隔年」　專家：這次死亡恐飆破萬人

▲專家預估,土耳其-敘利亞邊境地區強震死亡人數最終可能破萬。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

土耳其與敘利亞邊界6日的規模7.8強震,恐是本世紀最致命的地震,發生在阿拉伯板塊與安那托利亞板塊之間超過100公里的斷裂帶上,該地區已有200年未發生規模7以上強震,上次1822年大地震時約有2萬人死亡,餘震持續至隔年。這次地震釋出累積已久的能量,加上深度較淺,專家認為死亡人數也可能突破萬人。

▲土耳其7.8強震發生在東南部一處綿延逾100公里的平移斷層。(圖/路透)

根據路透報導,這次土耳其和敘利亞邊境的強震發生於「東安納托利亞斷層」(East Anatolian Fault),20世紀基本上很少有重大地震活動。美國地質調查局(USGS)數據顯示,該地區自1970年以來僅3起芮氏規模6以上地震,上一次最嚴重地震發生在1822年,一場規模7.0強震造成約2萬人死亡。

報導指出,「東安納托利亞斷層」屬於平移斷層,板塊在垂直斷層面上互相擠壓,不斷產生壓力,直到其中一塊板塊水平滑動,釋放出巨大能量,引發地震。而這次土耳其強震不僅是釋放了累積2世紀以來的「許多能量」之外,最初震源深度18公里也是相對較淺,導致地面震動更加嚴重。

