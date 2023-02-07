土耳其這斷層上次強震「餘震到隔年」　專家：這次死亡恐飆破萬人

▲專家預估，土耳其-敘利亞邊境地區強震死亡人數最終可能破萬。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

土耳其與敘利亞邊界6日的規模7.8強震，恐是本世紀最致命的地震，發生在阿拉伯板塊與安那托利亞板塊之間超過100公里的斷裂帶上，該地區已有200年未發生規模7以上強震，上次1822年大地震時約有2萬人死亡，餘震持續至隔年。這次地震釋出累積已久的能量，加上深度較淺，專家認為死亡人數也可能突破萬人。

▲土耳其7.8強震發生在東南部一處綿延逾100公里的平移斷層。（圖／路透）

根據路透報導，這次土耳其和敘利亞邊境的強震發生於「東安納托利亞斷層」（East Anatolian Fault），20世紀基本上很少有重大地震活動。美國地質調查局（USGS）數據顯示，該地區自1970年以來僅3起芮氏規模6以上地震，上一次最嚴重地震發生在1822年，一場規模7.0強震造成約2萬人死亡。

報導指出，「東安納托利亞斷層」屬於平移斷層，板塊在垂直斷層面上互相擠壓，不斷產生壓力，直到其中一塊板塊水平滑動，釋放出巨大能量，引發地震。而這次土耳其強震不僅是釋放了累積2世紀以來的「許多能量」之外，最初震源深度18公里也是相對較淺，導致地面震動更加嚴重。

1+1=2

Fault system east of Anatolia is responsible for earthquakes in Turkey. The rupture should be of a considerable size and perhaps in several fault segments. There is no data for a similar earthquake in that area in our modern era + Turkey wants to leave NATO = HAARP pic.twitter.com/eXW3U9I7QW — I_see_the_black_sun (@Iseetheblacksun) February 6, 2023

斷層附近地震活動不斷，在6日凌晨第一起規模7.8強震發生後，過了11分鐘又發生規模6.7餘震，數小時後則有另一次規模7.5主震，下午又發生規模6地震。英國地質調查局（British Geological Survey）榮譽研究員穆森（Roger Musson）表示，「我們現在所見的是地震活動正在向鄰近的斷層蔓延，估計還會持續一段時間。」報導稱，1822年致命強震後，餘震一直持續到第二年。

You can see the general alignment of the main shock and aftershocks trace out the fault alignments. East Anatolian Fault Zone (red) and Surgu Fault (blue). #TurkiyeEarthquarke #earthquake pic.twitter.com/SVich2zAcS — Brian Olson (@mrbrianolson) February 6, 2023

穆森提到地震傷亡時表示，這次土耳其強震的情況不會太好，「將有數千人死亡，也有可能突破數萬人。」他補充，寒冷的冬天意味著，許多受困在建築物廢墟底下的人生存機會更加渺小。