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他3天前「預言土耳其強震」爆紅　粉絲快衝破百萬！卻遭學者狠打臉

▲▼土耳其地震。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其地震重創該國南部及敘利亞北部。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

土耳其6日強震撼動全球，一些網友卻發現，地質愛好者胡格畢茨（Frank Hoogerbeets）早在2月3日、也就是災難前3天就推文「預言」此事，他的推特追蹤人數也因此暴增逼近百萬。隨著此人被奉為「先知」吹捧，許多科學家立刻跳出來打臉，他們指出所謂「預言」缺乏可靠科學實證基礎，研究方法也非常可疑。

胡格畢茨PO出一張地震地圖並寫道，「在這個地區（土耳其中南部、約旦、敘利亞、黎巴嫩），遲早會有一個芮氏規模7.5的地震。」他自稱是荷蘭民間組織「太陽系幾何勘測」（SSGEOS）的研究者，該組織專門「監測與地震活動相關的天體之間的幾何結構」，並對星球抱持極大尊重，「尤其是地球」。

▲▼地質愛好者胡格畢茨（Frank Hoogerbeets）2月3日推文「預言」土耳其強震。（圖／翻攝推特）

▲胡格畢茨2月3日推文「預言」土耳其強震。（圖／翻攝推特）

不過，前英國地質調查局（BGS）地震災害及檔案館館長、研究地震逾35年的地質學家穆桑（Roger Musson）表示，「預測應該說明時間，而『遲早』不構成一個確切時間。所以他沒有預測到這次地震。」

英國開放大學行星地球科學教授羅瑟里（David Rothery）也指出，該地區板塊「長期累積的壓力已經接近關鍵臨界值」，只把潮汐力當成觸發地震的原因並不夠充分。而且，以預測的角度而言，「遲早」一詞沒有參考價值。

《新聞周刊》先前報導，目前科學界共識是「沒有已經證實且可靠的方法能夠精準預測地震」，不論透過行星觀測或其他手段皆是如此。

 
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