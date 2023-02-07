快訊／前英超球星找到了！　和土耳其球隊總監「被埋瓦礫堆」中

▲前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其南部與敘利亞北部6日發生規模7.8強震，目前已知造成超過4300人死亡，更有大批土耳其國家級運動選手失聯。有消息證實，前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）被埋在瓦礫堆下，稍早救難人員已將他救出。

根據《獨立報》、《鏡報》報導，地震發生時阿特蘇人正在一棟公寓的9樓，而救難人員在瓦礫堆中聽見他和俱樂部總監沙維特（Taner Savut）的聲音，目前阿特蘇已經被救出送往醫院，而沙維特的搜救行動仍在持續。

Christian Atsu enkazdan canlı olarak çıkarıldı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 7, 2023

此消息受先被土耳其體育記者（Yağız Sabuncuoğlu）在推特上曝光。球隊經理穆斯塔法（Mustafa Özat）稍早證實此消息，也提到阿特蘇有受傷，但未詳細說明傷勢。據了解，他受困瓦礫堆中長達26小時。

阿特蘇是加納國家足球隊成員，過去曾效力英超紐卡索聯足球俱樂部（Newcastle United），於2022球季轉會至土超哈塔伊體育（Hatayspor），而該隊主場正好就位在此次受災嚴重的土耳其邊境城市安塔基亞（Antakya）。

在地震發生前幾個小時，他才為哈塔伊體育在比賽中踢進致勝球，結果地震後就傳出其失聯的消息。在救難人員發現阿特蘇之前，已經有其他2名隊員獲救。

阿特蘇失聯消息傳出後，迦納總統阿庫福-阿多（Nana Akufo-Addo）在推特發文替他祈福，「希望我們的祈禱能幫助阿特蘇平安無事。」

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