新生娃「緊握避孕器」正面照曝光　媽苦笑：護士全都跑來看

▲美國人妻PO出兒子緊抓避孕器的照片，分享自己明明有避孕還是中獎的趣事。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國愛達荷州20歲人妻奎克（Violet Quick）生產後，拍下兒子緊握子宮內避孕器（IUD）的照片，分享自己明明有避孕，卻仍意外「中獎」的神奇遭遇。她透露，當時所有護士都跑來一睹「驚喜寶寶」的風采，不過並未說明拍攝時如何讓寶寶握住避孕器。

奎克19歲那年與丈夫弗朗西斯（John Francis）結婚，當時2人都沒有計畫生小孩，因此裝上避孕器。未料9個月後，她卻連續2周感覺噁心，有時甚至會忍不住嘔吐，為了預防萬一而決定驗孕，果真看見陽性結果。

奎克起初不相信，又連續驗孕6次確認，結果一律都是陽性，「我真的跑去急診室，而我已經懷孕7周了。」最後，她和老公決定順其自然，並於上周迎接兒子魯迪（Rudy）的到來。

▲各種避孕措施都仍有一定風險。（示意圖／免費圖庫pixabay）



奎克建議，即使已經採取避孕措施，「如果妳有任何懷孕跡象，或者經期延後了，最好做個檢查…因為當妳使用避孕器（卻仍懷孕時），子宮外孕風險很高。」沒想到留言區釣出許多天選之人，「我懷裡就抱著一個熟睡的避孕器寶寶」、「我有一個避孕器寶寶，她快要12歲了」、「我懷上避孕器寶寶七周了，現在避孕器取出了，但這是在我還裝著時發生的」。

事實上，子宮內避孕器是最有效的節育方式之一，成功率可達95%以上，但在罕見案例之中，可能因為避孕器滑掉、偏離原位，導致懷孕風險增加。醫療知識網站Healthline寫道，若在戴避孕器時懷孕，流產或子宮外孕的機率更高，但也有很多案例能像奎克一樣產下健康寶寶。