房子被震垮！敘利亞瓦礫堆中救出小身軀　爸爸緊抱孩子遺體痛哭

▲爸爸緊抱孩子的遺體崩潰痛哭。（圖／翻攝自IG／omar_alshami2）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其南部與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，目前已知造成超過4300人死亡，有攝影記者就目擊到，敘利亞一名父親抱著兒子的遺體痛哭失聲，場面令人相當心痛。

A father weeps over his baby’s body in the northwestern Syrian town of Jindayris, after a 7.8 magnitude earthquake struck southeast Turkey and northwest Syria on Monday, killing more than 1,300 people and injuring thousands more. pic.twitter.com/Ha3rrqKy7f — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 6, 2023

根據CNN報導，敘利亞西北部城鎮金代里斯（Jindayris）一名父親看著救難人員將還是嬰兒的兒子從瓦礫堆中救出，但孩子早已失去呼吸心跳，原本讓人攙扶的他再也忍不住悲痛的情緒，直接衝過去抱著孩子的遺體蹲在地上痛哭失聲，場面令人相當心痛。

拍下這段畫面的攝影師阿沙威（Khalil Ashawi）表示，他負責拍攝敘利亞戰爭長達10年，但從未見過如此災難性的場面，「醫護和消防人員正努力搶救，但狀況實在太多了，他們根本沒辦法處理一切。」

敘利亞北部過去遭受的空襲和砲襲行動，早已讓人們身心煎熬，這次又受到強震影響，基礎建設幾乎都毀了，聯合國過去用來從事人道工作的道路也都損壞，目前正在設法從別的方式將救援物資送到當地。

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