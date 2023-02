房子被震垮！敘利亞瓦礫堆中救出小身軀　爸爸緊抱孩子遺體痛哭

▲爸爸緊抱孩子的遺體崩潰痛哭。(圖/翻攝自IG/omar_alshami2)



記者張方瑀/綜合報導

土耳其南部與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震,目前已知造成超過4300人死亡,有攝影記者就目擊到,敘利亞一名父親抱著兒子的遺體痛哭失聲,場面令人相當心痛。

A father weeps over his baby’s body in the northwestern Syrian town of Jindayris, after a 7.8 magnitude earthquake struck southeast Turkey and northwest Syria on Monday, killing more than 1,300 people and injuring thousands more. pic.twitter.com/Ha3rrqKy7f