父母死後「屍體爛在家」！她謊稱雙親年邁不便見客　警秒識破

記者王佩翊／綜合報導

日本東京都一對年紀在80多歲到90多歲的高齡夫妻失聯多日，其中丈夫的弟弟因為聯絡不上哥哥而通報警方。警方上門查看後，卻被兩夫妻的女兒以「父母身體微恙，無法見客」為由，擋在門外。警方驚覺有異，要求進屋，結果分別在房間與廁所發現兩夫妻的遺體，其中男子已經白骨化，婦人則是仍在腐敗中。

根據《朝日新聞》報導，警察4日下午2時左右接獲一名高齡男子通報稱，自己多年來都聯絡不上哥哥，希望警方可以協助尋人。警方經調查後，當天便找到當事人的住處按門鈴查看，但卻無人回應，只好返回，並於隔日再度造訪。

▲警方認為女子言行可疑，因此進入屋內查看，結果真的發現2具遺體。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



當事人50多歲的女兒聽到警方來訪後，終於上前開門，不過面對警察的詢問，她僅表示，「爸媽目前身體狀況不佳，不適合見客。」拒絕警方入內的要求，員警驚覺有異，要求進屋查看，沒想到真的在1樓廁所門前與2樓臥室分別發現2具遺體。

陳屍於1樓廁所門口的屍體已經出現明顯腐爛現象，不過從外表判斷應該是一名高齡女性，疑似是女子的80多歲母親，而在2樓臥室被發現的遺體因為已經白骨化，無法判斷性別，初步猜測應該是90多歲的女子父親。

警方隨即對女子進行訊問，而她則表示，1年多前聽到母親說爸爸已經死掉，而母親則是在2022年9月時被她發現倒在1樓廁所前。她聲稱，自己是因為無法接受父母死亡，才會連喪葬儀式也沒有舉辦。