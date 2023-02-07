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「間諜氣球」若侵日本領空　自衛隊依法難擊落

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空日前出現中國間諜氣球。（圖／路透）

文／中央社

日本政府對曾出現在日本上空類似氣球的飛行物體，正持續進行分析。日媒分析，若真的有偵察氣球侵犯領空，日本政府雖可讓自衛隊戰機緊急升空，但要像美軍擊落氣球依法有困難。

日本讀賣新聞報導，日本內閣官房副長官磯崎仁彥昨天說，有關日本上空過去發現類似氣球的飛行物體，「包括跟在美國發生案例的關聯性在內，將持續進行分析」。

磯崎等人表示，日本過去曾於2020年6月在宮城縣仙台市等地，及2021年9月在八戶市，分別被目擊到上空出現類似氣球的飛行物體。

談到當年日本自衛隊如何因應，磯崎雖未具體回答，但也表示「未確認有應該公布的事態」。

日本政府若遇到氣球飛入領空，原則上將基於國際法上的航機侵犯領空採取相同因應作為。磯崎說，即使是外國氣球，只要未經日本政府許可侵入領空的話，就構成侵犯領空，日本政府必要時將採取因應措施，包括讓戰機緊急升空等。

日本基於自衛隊法，當外國航機侵犯領空時，雖然防衛大臣可要求自衛隊採取讓航機降落或離開領空的必要措施，但自衛隊要像美軍擊落對方被認為有困難。

同樣基於自衛隊法，對彈道飛彈等採取的破壞措施，適用對象為「被認為會因掉落對人命或財產造成重大傷害的物體」，並未設想適用於偵察氣球。

面對未來偵察氣球飛到日本上空的情況可能增加，自民黨內國防議員認為應盡速檢討因應對策。

另外，共同社中文網報導，防衛大臣濱田靖一昨天在眾議院預算委員會上表示，「沒有確認並公布氣球侵犯領空的事例」。

政府相關人士透露，2020年在宮城縣和福島縣、2021年在青森縣上空分別目擊到的白色球體可能來自中國，因當時沒有迫切危險性，未成為自衛隊戰機緊急升空的對象。

日本僅允許在正當防衛和緊急避難情況下，對侵犯領空的航空器使用武器。據防衛省介紹，唯一案例是1987年12月前蘇聯航機經過沖繩本島上空時，日方實施了警告射擊。

首相官邸相關人士對此展現慎重態度說，「使用武器有可能讓事態惡化」。

►美軍前幾次「未能及時發現」中國間諜氣球　空軍將領認了

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