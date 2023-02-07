快訊／土耳其又震！中部「規模5.3強震」襲擊　地圖全是密集圓點

▲土耳其地震不斷，橘紅圓點標示緊密排列。（圖／翻攝自美國地質調查局USGS）

記者張寧倢／編譯

土耳其與敘利亞接壤地區6日才發生2起規模7.8與7.5強震，造成4千多人死亡。根據歐洲地中海地震中心（EMSC）指出，稍早當地時間7日上午6時13分又發生規模5.3強烈地震，震央位於土耳其中部，震源深度僅10公里。

根據EMSC數據，土耳其中部於當地時間7日上午6時13分再次傳出規模5.3地震，震央位於阿德亞曼市（Adıyaman）以西43 公里、距離貝斯尼市（Besni）西北方13公里處，震源深度僅10公里。

土耳其東南部6日大地震後餘震不斷，美國地質調查局（USGS）的紀錄數據可見，橘色與紅色的地震位置標示密密麻麻排列在一起。據EMSC偵測到的地震事件列表顯示，土耳其與敘利亞過去約1小時左右就發生了10多起規模3以上地震。

▼土耳其與敘利亞邊界過去數小時大小餘震不斷。（圖／翻攝自EMSC）

另據CNN報導，USGS數據顯示，土耳其自當地時間6日清晨的規模7.8強震過後，目前至少已發生100次規模4.0以上餘震；儘管距離主震時間越長，餘震的頻率和規模下降，仍有可能發生5.0至6.0以上強烈餘震。