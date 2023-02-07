土耳其「抗震豪宅」瞬間崩塌　驚悚畫面曝！世紀強震2度狂襲撐不住

記者吳美依／綜合報導

土耳其接連發生規模7.8、7.5強震，該國已逾2900人死亡，大批建物毀壞，各地頻傳災情。南部城市馬拉蒂亞（Malatya）一棟每戶要價數百萬台幣、標榜「抗震」的豪宅遭逢二度強震，竟應聲粉碎倒塌，驚悚瞬間都被目擊者拍攝下來。

▲土耳其一棟標榜「抗震」的豪宅倒塌。（圖／翻攝推特）



根據影片，伊蘇爾公寓（Asur Residences）看起來光鮮亮麗，顯然才剛落成不久，下半部卻突然解體，在雪地裡揚起滾滾濃煙與粉塵，低樓層深陷入地下，幸好高樓層並未繼續崩壞。民眾已經飽受強震及餘震驚嚇，如今目睹大廈瞬間塌陷，無不尖叫奔逃。

綜合土耳其媒體報導，馬拉蒂亞是本次地震受災最嚴重的地區之一，而大廈建商為伊斯哈克建設（İs-hak İnşaat），根據官方網站，伊蘇爾公寓建材符合最新防震規定，包括鋼筋混凝土及抗震基礎設施。