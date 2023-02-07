震撼畫面曝光！7層大樓10秒內瞬間震垮　土耳其強震逾4300人死亡

▲大樓瞬間倒塌，民眾嚇得逃竄。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

土耳其南部與敘利亞北部6日凌晨發生規模7.8強震，目前搜救人員仍在搶救中，最新死亡人數已超過4,300人死亡。強震為多個社區帶來毀滅性破壞，網路上流傳土耳其一座約7層樓公寓，在地震發生10秒內瞬間倒塌成廢墟的驚悚畫面。

土耳其6日清晨4時17分發生規模7.8強震，12小時後於下午1時24分又發生規模7.5強震，土耳其緊急服務部門表示，當局已派出近15,000名搜救人員，目前土耳其死亡人數為2,921人，超過14,483人受傷。敘利亞方面則傳出至少1,444人死亡。

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網路上流傳強震發生時，土耳其尚勒烏爾法省(Şanlıurfa) Haliliye市一棟約6、7層樓大樓，竟然在10秒內瞬間倒塌，現場發出巨大轟隆聲，嚇得許多民眾尖叫逃跑，原本看起來十分堅固的大樓就這樣成為廢墟。

當地媒體報導，事件發生22小時後，消防人員從該大樓廢墟中成功救出一名受困婦女，已將人送去醫院接受治療。類似事件也發生在其他地區，網路上可找到多個建築物倒塌畫面，目前相關救援行動仍在持續中，不排除死傷人數有可能繼續增加。

▼強震造成多個建築物倒塌。（圖／路透社）