土耳其球隊門將也失聯！恐有「整支球隊」被埋　大批運動員下落不明

▲土耳其地震目前造成超過4300人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其南部與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，後續又發生多起餘震，造成數千棟建築倒塌，有大批國家級運動員被埋失聯，包含曾效力英超的足球明星阿特蘇（Christian Atsu）、乙級聯賽球隊「耶尼馬拉耶體育」門將圖爾卡斯蘭，更傳出一支丙級聯賽足球隊全員被埋在倒塌的飯店中。

乙級聯賽球隊「耶尼馬拉耶體育」（Yeni Malatyaspor）助理教練證實，該隊28歲門將圖爾卡斯蘭（Ahmed Turkaslan）地震過後仍舊失聯，目前正在搜尋其下落，所幸他的妻子稍早已經獲救。先前有外媒消息傳出阿特蘇獲救送醫，但隊友否認這項消息。

阿特蘇所效力的哈塔伊體育（Hatayspor）總教練德米雷（Volkan Demirel）透過社群媒體對外發出求救短片，其妻子澤依內普（Zeynep Sever Demirel）也在影片中聲淚俱下表示，哈塔伊省（Hatay）的情況非常糟，她的一些朋友還困在廢墟之下，許多足球員也受到影響。

Two hospitals have collapsed in Hatay province. Local football teams seem to be hit hard.



Wife of Hatayspor manager and former Miss Belgium Zeynep Sever Demirel says “Hatay is in a very bad way”. Some of her friends are still trapped. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/NCphdn89Y1 — Liz Cookman (@liz_cookman) February 6, 2023

根據《Haber Global》報導，丙級聯賽足球隊Marasspor俱樂部的球員，可能住在一棟被震垮的飯店中，目前生死不明。現階段失聯的運動員還有哈塔伊省一支14人女子排球隊和一支職業男子排球隊，據傳她們被埋在倒塌的建築之下。

另外還有手球國手Cemal Kutahya與其教練也下落不明；曾獲奧運金牌的土耳其摔角國手阿克居爾（Taha Akgul）表示，來自卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）的30至40名摔角選手也被困在廢墟之下。

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