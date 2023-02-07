7.8強震「震垮敘利亞監獄」！　20名IS囚犯趁亂逃獄

▲敘利亞靠近土耳其邊境之處也受到強震襲擊。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

土耳其南部與敘利亞接壤處6日凌晨發生規模7.8強震，目前已知兩國累計死亡人數達4372人，而敘利亞西北部一座位於震央附近的監獄受地震影響，建築被嚴重破壞，有超過20名伊斯蘭國（IS）的囚犯越獄逃跑。

根據《法國國際廣播電台》報導，敘利亞西北部的拉霍鎮（Rajo）位於土耳其邊境，該鎮的一座監獄原本關押了2000多名的囚犯，其中約有1300人被認為是伊斯蘭國（IS）的武裝份子。然而6日地震發生後，該座監獄也受到強震波及，建築物遭到破壞，牆壁與門都裂開。

▲敘利亞當局指出，已有上千人死於這起地震。（圖／路透）



監獄人員指出，地震後有大批囚犯開始叛變，甚至控制了一部份監獄，至少有20名囚犯趁亂逃獄，而這些人都被認為是伊斯蘭國（IS）的武裝份子。

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，目前無法證實是否有囚犯越獄，但已知監獄確實發生了叛變。

這起規模7.8的強震導致土耳其2921死、1萬5834人受傷；敘利亞1451死、3531傷，兩國合計共4372死、1萬9365傷。