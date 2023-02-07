土耳其7.8強震威力超過「引爆300顆原子彈」！專家：死傷持續飆升

▲土耳其強震災情慘重，搜救人力遠遠不足。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

土耳其南部與敘利亞6日凌晨發生規模7.8強震，根據兩國政府初步預估，至少有3800人死亡，死傷人數仍在持續上升中。土耳其地球物理學家艾爾詹（Övgün Ahmet Ercan）更直言，此次強震的威力超過同時引爆300顆原子彈，且搜救人力實在太少，平均每20個倒塌的建築物只能分配到1組搜救隊，甚至無法得知偏遠地區的災情，情況將比想像中惡劣。

根據土耳其媒體《氧氣報》報導，當局最初偵測到的地震規模為7.4，當時艾爾詹曾根據初步數據指出，地震強度幾乎高達130顆原子彈的威力，然而隨著數據上修，威力也跟著提高。艾爾詹表示，同時引爆300顆原子彈的威力都還不到規模7.7地震的強度，也就是說，這次地震的威力已經超過同時引爆300顆原子彈。

▲有大量災民仍受困於倒塌建築物。（圖／路透）



他最初曾在推特寫到，「哈塔伊-奧斯曼尼亞-卡赫拉曼馬拉什-加濟安泰普斷裂帶幾個世紀來一直預期可能發生大地震，這次地震規模7.4，威力相當於130顆原子彈，持續時間長達43秒，深度僅5公里，極為淺層，而在寒冷的冬天，這場災難帶來的影響更大。」

這起地震至今至少造成3800人死亡，艾爾詹直言，地震發生在3個極為險惡的條件下，包含天氣嚴寒、時間在眾人熟睡的凌晨以及政府陷入財政困難當中。儘管土耳其擁有世界頂尖的搜救隊伍，但是由於災區範圍廣大，平均每20棟倒塌的建築物只能分配到1組搜救隊，救援進度難以加速，死傷人數恐將持續飆升。