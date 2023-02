土耳其強震畫面曝！增至逾3800死　超過5700棟建築倒塌

記者張靖榕/綜合外電報導

土耳其南部與敘利亞接壤省分6日發生規模7.8強震,目前已增加至超過3800死,兩國逾5700棟建築物倒塌毀損,民眾用手機拍下至少2棟建築物倒塌當下的畫面。地震發生時的監視器畫面也陸續流出,居民有的躲到桌底下,也有大批人潮從市場逃往室外開闊處。

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q