土耳其強震畫面曝！增至逾3800死　超過5700棟建築倒塌

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其南部與敘利亞接壤省分6日發生規模7.8強震，目前已增加至超過3800死，兩國逾5700棟建築物倒塌毀損，民眾用手機拍下至少2棟建築物倒塌當下的畫面。地震發生時的監視器畫面也陸續流出，居民有的躲到桌底下，也有大批人潮從市場逃往室外開闊處。

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 6, 2023

▲▼土耳其強震。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，當天至少3起大規模地震，包括清晨的7.8強震、中午7.7強震以及晚間的6.0地震。光是土耳其國內已至少5600棟建築倒塌，敘利亞方面也通報數十棟建築倒塌。

最新死傷人數統計，土耳其2379死、1萬4483傷；敘利亞1444死、3531傷，兩國合計共3823死、1萬8014傷。

▼土耳其強震。（圖／路透）

根據美國地震調查局（USGS）數據，此次土耳其7.8地震是自2021年8月南大西洋地震以來，全球規模最大的一次。

一名土耳其地震專家表示，這起規模7.8強震發生在4個主要斷裂帶的交界處，破壞力很大，約等於130顆原子彈、持續爆炸了43秒，而且發生在嚴冬深夜，導致救援條件相當惡劣。

土耳其南部幾個受創最嚴重的城市，網路訊號相當糟糕、大片道路也嚴重毀損，數以百萬計居民的住宅也都受到影響。因為時值寒冬，部分地區天候情況惡劣，不僅救災行動受阻，仍受困廢墟中以及無家可歸的災民，情況也將會更加糟糕，地震當天更下起雨來。