土耳其強震增至逾3500死！　寒冬嚴重阻礙救災工作





▲救災進行中，大量死傷者被挖出。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其6日連續發生規模7.8、7.7強震，土國與敘利亞死傷人數在過去24小時內迅速增加，最新消息指出，2國合併死亡人數已增至逾3500人。現場救難任務仍在進行中，目前累計從大片殘磚斷瓦中，已救出7340人。時值嚴冬，惡劣天氣嚴重阻礙救災工作順利進行，災民的安置也成為一大難題。

綜合衛報、路透社報導，土耳其官方表示，該國累計已通報2316人、1萬3293人受傷；敘利亞方面，至少已發現1297人死亡，2國合併累計3163死。

▼強震重創土、敘兩國。（圖／路透）

土耳其本次7.8強震，震源深度7公里，震央位於土、敘兩國接壤省分，靠近南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras），主震發生不久後，當天中午再發生一起規模7.7強震，當晚8時許，再發生一起規模6.0地震。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國總統拜登與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan），預計將在短時間內針對地震進行通話。

本次地震震驚國際，目前已至少45個國家及組織在第一時間表態願意提供援助，歐盟也表示已動員超過10個搜救隊伍前往土耳其。美國、英國、加拿大、以色列、烏克蘭、俄羅斯和中國也是宣布提供援助的國家。

▲▼土耳其地震。（圖／路透）

台灣同樣宣布援助，內政部消防署率先組織了第一梯次40人、3隻搜救犬的搜救隊，攜帶近5噸裝備器材，於6日當晚已搭乘土耳其航空前往救災。總統蔡英文也宣布我國捐贈土國政府20萬美元震災及安置災民，願即時提供救援與賑災協助。

一名土耳其地震專家表示，這起規模7.8強震發生在4個主要斷裂帶的交界處，破壞力很大，約等於130顆原子彈、持續爆炸了43秒，而且發生在嚴冬深夜，導致救援條件相當惡劣。