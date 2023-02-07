俄軍前線加大施壓　挪威受惠能源飆漲擬援烏克蘭

▲俄軍對烏克蘭東南部烏軍要塞布格列達爾鎮（Vuhledar）發動大規模突擊行動。（圖／路透）



文／中央社

俄烏戰爭將滿週年，俄軍沿著前線加大施壓，除在頓內茨克的巴赫姆特激戰，也於盧甘斯克與札波羅熱展開攻擊。受惠開戰後能源價格飆漲的挪威提議，提供5年2195億援助烏克蘭。

●俄烏戰爭月底滿週年 俄沿整個前線加大施壓

俄烏戰爭本月底將屆滿一年，俄軍目前沿整個前線加大施壓，除在頓內茨克的巴赫姆特激戰，也於盧甘斯克與札波羅熱地區展開攻擊。巴赫姆特2條主要聯外道路有被切斷之虞。

「華爾街日報」引述英國國防部指出，隨俄軍包圍取得進展，位於烏東的巴赫姆特（Bakhmut）被切斷與其他烏軍控制地區的風險日增。

英國國防部5日推文指出，經連月攻擊後目前巴赫姆特2條主要聯外道路均已在俄軍火砲威脅範圍內，城內烏軍補給困難。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示前線益發艱困，除巴赫姆特外，工業重鎮的烏東頓巴斯（Donbas）其他地方戰況也吃緊，俄軍攻勢另分別逼近巴赫姆特北面的利曼（Lyman）、西南面的布格列達爾（Vuhledar）。

●挪威能源出口受惠俄烏戰爭 擬提供5年2195億援烏

挪威為全球主要能源出口國，因俄烏戰爭受惠而受到批評。挪威工黨籍總理斯托爾6日提議，挪威應在5年期間提供約750億挪威克朗（約新台幣2195億元）援助烏克蘭。

●德蒐集俄侵烏證據 籲國際共同將肇事者繩之以法

德國檢察總長法蘭克（Peter Frank）5日表示，他的辦公室已蒐集「數以百計」證據，證明俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪行，呼籲國際共同努力將犯罪者繩之以法。

法蘭克對「週日世界報」（Welt am Sonntag）表示：「我們目前將焦點放在布查鎮（Bucha）大規模殺戮事件與對烏克蘭平民基礎設施的攻擊。」

法蘭克指出，大部分證據來自烏克蘭難民的受訪內容，現在的目標是「為以後可能的法庭案件做準備－無論是在德國，或是與我們的外國夥伴，或是在國際法庭」。

●阻俄選手參加奧運 澤倫斯基籲贊助商勿淪戰爭文宣

烏克蘭總統澤倫斯基5日表示，烏克蘭已致函國際奧林匹克委員會（IOC）各大贊助商，呼籲他們把俄羅斯運動員排除在巴黎奧林匹克運動會（Olympic Games）之外。

澤倫斯基在夜間錄影談話中說：「烏克蘭已發出適當信件給國際奧會的大型贊助商。」

「這些都是大型的國際企業，確保企業聲譽以及贊助行動不被淪為戰爭文宣，顯然符合他們的利益。」

●以色列前總理班奈特：普丁當面承諾不殺澤倫斯基

俄羅斯去年揮軍烏克蘭後不久曾短暫居間斡旋的以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）表示，俄羅斯總統普丁曾向他承諾，不會殺害烏克蘭總統澤倫斯基。

班奈特去年3月訪問莫斯科。他在4日深夜上傳網路的訪談內容中表示，當時「我問：『這是怎麼回事？你計劃殺了澤倫斯基嗎？』他（指普丁）說：『我不會殺澤倫斯基。』我就對他說：『我必須搞清楚，你是在對我保證不會殺害澤倫斯基。』他說：『我不會殺害澤倫斯基。』」

班奈特並表示，調解期間，普丁放棄尋求烏克蘭解除武裝，澤倫斯基則承諾不加入北大西洋公約組織（NATO）。