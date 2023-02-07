地震釀敘利亞820死　以色列罕見宣布援助「交戰中敵對國家」

▲土耳其地震，鄰國敘利亞同樣災情慘重。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

中東國家敘利亞同樣在6日的土耳其大地震中受災嚴重，已知敘國境內至少有820人罹難。對此，以色列政府6日表示，準備向敘利亞提供救災援助行動。值得一提的是，事實上，以色列和敘利亞嚴格來說仍在交戰狀態，因此這次援助可說是兩個敵對國家間罕見的人道主義合作。

根據路透社報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）6日發表談話表示，已經批准對受災慘重的土耳其提供各項援助，首批物資將於當天下午開始空運。

納坦雅胡在特拉維夫一所醫院舉行的活動中表示，由於他也收到「為敘利亞許多災民提供幫助的請求」，因此他指示政府機關同樣為敘利亞提供援助。他之後在電視談話中補充說，為敘利亞提供人道援助的請求是由「一位外交官」所轉達的，但他沒有透露對方具體身分，僅說「我批准了，我想很快就會開始進行」。

路透社報導指出，一名以色列官員透露是一位「敘利亞人」向納坦雅胡提出援助敘利亞議題，但當他被問到這位敘利亞人代表的是反對派成員或是阿薩德（Bashar al-Assad）政府時，他僅簡單回答「敘利亞」。

另外，以色列公共廣播公司（Kan）在報導中提到，是俄羅斯一方向以色列轉達來自敘利亞的請求，但俄羅斯駐以色列大使館拒絕對此發表評論。以色列公共廣播公司指出，以色列可以提供的物資包括毛毯、帳棚和藥物，且如果有需要，以方願意接收傷者，但目前還不清楚這些物資會如何運抵敘利亞。

然而，敘利亞親政府媒體Al Watan則引述官方消息駁斥，稱大馬士革當局未曾向以色列提出過人道主義請求。Al Watan引述敘利亞官方消息人士的說法，指以色列是「利用地震誤導公眾輿論」。

事實上，以色列和敘利亞數十年來始終處於戰爭狀態，儘管雙方有過停火期，但兩國至今並未建立正常外交關係。以色列不但曾在戈蘭高地（Golan Heights）協助過敘利亞叛軍，也曾在2018年與約旦和美國合作，幫助「白盔」（White Helmet）救援組織人員和其家屬逃離敘利亞政府軍的掌控。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，6日發生的土耳其大地震已經造成超過2300人罹難。其中，土耳其防災應急部門證實已有至少1498人死亡，敘利亞境內則有至少820人死亡。國營的敘通社（SANA）報導，在阿薩德政府控制區有430人死亡，大部分集中在北部阿勒坡（Aleppo）、哈馬（Hama）等地區；白盔救難隊則說，在反對派控制區有390人死亡。