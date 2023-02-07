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土耳其強震災區「有台灣人」！外交部證實　現況曝光　

▲▼土耳其地震。（圖／路透）

▲土耳其強震，死傷人數仍在攀升中。（圖／路透）

文／中央社

土耳其東南部靠近敘利亞地區6日發生芮氏規模7.8強震，台灣第一批搜救隊今晚搭機啟程，外交部長吳釗燮與內政部長林右昌前往授旗，土耳其駐台代表貝定可也在機場感謝搜救隊員們並握手致意。

美國地質調查所（USGS）通報，土耳其6日發生規模7.8地震，震源深度17.9公里，震央在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，死亡人數還在增加。

台灣搜救隊獲知消息後，6日晚間整隊出發前往土耳其協助救災，吳釗燮與林右昌前往桃園國際機場授旗為搜救隊員加油打氣，叮嚀隊員們在救難之餘，同時要照顧好自己的身體，注意自身的安全。土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也抵達桃園機場，向準備前往的搜救隊員們握手致意。

▲▼快訊／台灣搜救隊搭機出發！40人、3搜救犬赴土耳其救災。（圖／行政院）

▲首批台灣搜救隊搭機出發，40人、3搜救犬赴土耳其救災。（圖／行政院）

林右昌接受媒體聯訪表示，921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣的隊伍之一，「這次土耳其有難，台灣來幫忙」，上午接獲媒體報導後，輪值的國際救援縣市人員，立即展開裝備跟人員整備，當內政部在下午接獲外交部通知，土耳其政府正式接受台灣救援，相關單位立即展開出發準備。

林右昌說，整體的救援規劃是準備130名的隊員及醫護人員，另外還有5隻搜救犬，及重達約13噸的裝備，因為土耳其當地天候狀況惡劣，空中交通紊亂，經過外交部跟土耳其政府溝通協調後，採取兩梯次的救援隊出發規劃。

林右昌指出，第一梯次40人的救援隊伍以及3隻救援犬，會在6日晚立即出發，另外規劃在7日早上9時，另一批總共90名搜救人員，包括2隻救援犬也會準備出發，預計搭乘長榮航空包機前往土耳其，所需的經費由賑災基金全額支應。

▲▼土耳其地震。（圖／路透）

▲土耳其強震震央在南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省附近。（圖／路透）

吳釗燮表示，經過駐館清查的結果，已知有一戶台灣人位在災區，但經過努力後已獲救，目前台僑一切安好，在土耳其發生地震後，外交部就跟駐館及土耳其駐台代表處保持密切聯繫，儘速了解當地需要協助事項，外交部早上也決定捐助20萬美元作為第一次的捐助。

吳釗燮指出，根據外交部掌握狀況，當地受損、受災的情形嚴重，到目前為止應該已有1000多人喪生，依據駐館的了解，當地目前氣溫非常低且在下雪，陸、空交通非常不方便，台灣主動向土耳其表示可提供協助，土耳其方面也跟台灣保持密切聯繫，也是在今天下午獲知，土耳其真的希望能有搜救隊協助，所以第一批的救難隊才會在今晚出發。

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