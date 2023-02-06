女里長「服務」人夫！小王喊：綁妳來XX　夫怒揭她財產開吉

▲基隆一名已婚女里長偷吃人夫，鹹濕對話被丈夫發現後，提告2人求償120萬。（示意圖／Pakutaso）



記者蔡怡萍／基隆報導

基隆一位身兼某職業工會理事長的已婚女里長外遇一名人夫，人夫傳訊色喊「O液都給妳了、過兩天滿了再讓妳舒服」、「綁妳來天天跟我做愛，做到軟腳」，里長丈夫發現後氣得提告2人求償，里長反咬是丈夫偷吃一名越南女子，她請男子來幫她秘密蒐證，但直白露骨的對話讓法官不採信她的說詞，判2人連帶賠償丈夫10萬元。

根據判決，女里長的丈夫從妻子手機中發現，她與一名已婚男子在2022年4月起，傳訊互相曖昧關心、規劃出遊，男子甚至直白調情「這次要排玩一天還是兩天，妳想玩一輩子？」、「O液都給妳了，被妳打敗了」、「我也有讓妳舒服阿，過兩天滿了再讓妳舒服」、「只會綁妳起來做愛，做到腳軟」、「一支那夠插」，丈夫得知後身心大受影響，憤怒向法官揭露妻子名下的3間不動產約值1800萬、還在收租，並指出妻子兼任基隆某職業工會理事長，與產物保險公司業務員，提告2人求償120萬元。

里長辯稱，會與男子接觸是透過所屬的商業發展協會介紹，請他來秘密協助調查丈夫與越南女子外遇證據，與男子的對話字句其實是不完整的，也不知道男子為何主動說那些煽情對話，邀約見面與吃飯是為了討論如何蒐證，或者是男子為安撫自己經營婚姻的辛酸點滴，只是一般友人正常對話，也無法看出有何不當交往。

但法官檢視2人對話，還有其他像是里長提醒男子「以後這白色車子盡量不要讓（男子老婆）開。我怕她在裡面安裝竊聽器，或者行車紀錄器，這是抓間(姦)大隊教的」，男子自信稱「她不會認為我跟妳在一起」、「我一撇清，她就相信了」，且里長並無制止男子的露骨訊息，還答應邀約見面用餐，若是認為自己遭性騷擾、應該會盡量疏遠，但里長還是態度自然地回應男子，顯見2人交往超出一般分際。

法院審後指出，2人曖昧交往令丈夫身心受創、罹上憂鬱症，但缺乏有發生性行為的積極證據，審酌里長每月支領薪水扣除後未逾2萬元，名下財產約6百多萬，男子則是從事防水抓漏工程之職業，判2人須連帶賠償丈夫10萬元，全案可上訴。